vor 6 Min.

Alte Schule

Konzert erinnert an Louis Armstrong

Jazz à la Louis Armstrong erwartet die Besucher am Freitag, 28. Juni, in der „Teutonia“ in der Ulmer Friedrichsau. Bei dem Konzert des Vereins zur Förderung des New Orleans Jazz treten die South West Oldtime All Stars zusammen mit dem britischen Schlagzeuger Trevor Richards auf. Zusammen spielt die Formation Originalmusik von Armstrongs Hot Five beziehungsweise Hot Seven.

Trevor Richards’ Lehrmeister war Armstrong-Drummer Zutty Singleton. Die Musiker der South West Oldtime All Stars sind in der deutschen Jazzszene auch über den Südwesten hinaus wohlbekannt: Thomas Stabenow ist beispielsweise Professor an der Musikhochschule Mannheim für Jazz Kontrabass, Martin Auer ist Dozent für Jazztrompete an der Musikhochschule Leipzig. Pianist Thilo Wagner wird von manchen mit Oscar Peterson verglichen.

Beginn des Konzerts in der „Teutonia“ ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. (az)

Themen Folgen