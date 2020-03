vor 18 Min.

Altenheim in Corona-Zeiten: Wenn Angehörige vom Parkplatz aus winken müssen

Plus Die Pfuhler Seniorenresidenz "Drei Taubenschläge" ist seit 12. März für Besucher geschlossen. Welche Auswirkungen die Pandemie außerdem hat.

Von Dagmar Hub

Marie-Luise Kellogg-Wendorff hat viel erlebt. Die Seniorin, die im dritten Stock der Pfuhler Seniorenresidenz „Drei Taubenschläge“ wohnt, wurde in Pommern geboren, lebte in England, wo sie eine Ausbildung in der Krankenpflege machte, und leitete später in Deutschland ein Seniorenheim. Jetzt schreibt Marie-Luise Kellogg-Wendorff ihre Biografie auf. Und sie liest viel und schreibt Briefe. „Man muss mit sich selbst etwas anfangen können, das ist wichtig“, erzählt sie über ihr Leben im Seniorenheim in Pfuhl, das wie alle Altenheime und Seniorenresidenzen seit dem 12. März für Besucher verschlossen ist.

Marie-Luise Kellogg-Wendorff hat einen großen Vorteil: Sie ist geistig sehr rege und sie kann telefonieren. „Wenn mein Sohn aus Nersingen nicht kommen kann, geht die Welt auch nicht unter“, sagt sie. Das Personal im Heim meistere die Situation, dass keine Angehörigen ins Haus kommen dürfen, großartig, es gebe Angebote der Beschäftigung. Wobei sie selbst nur zum Essen geht und es dann vorzieht, in ihrem Zimmer zu schreiben oder zu lesen. „Oder ich schaue fern. Es interessiert mich sehr, was in der Welt passiert“, erzählt die Seniorin. Jeder Bewohner darf umsonst mit seinen Angehörigen telefonieren „Wir haben inzwischen alle Telefone freigeschaltet“, erzählt Hasiba Duric, Leiterin der Pfuhler Seniorenresidenz. „Jeder unserer Bewohner, der mit seinen Angehörigen telefonieren kann, darf es umsonst.“ Hasiba Duric ist es wichtig, dass die Bewohner wissen: Meinem Sohn oder meiner Tochter geht es gut. Und umgekehrt: Dass die Angehörigen wissen, dass es ihrem Vater oder ihrer Mutter gut geht und sie gesund sind. Weder die Seniorenresidenz selbst noch der Außengarten dürfen seit dem 12. März aufgrund der Corona-Epidemie von Angehörigen betreten werden. „Manche Angehörigen machen es so, dass sie auf den Parkplatz fahren und ihrem Elternteil, der bei uns lebt, von dort aus winken. Und unsere Bewohner kommen dann auf den Balkon und winken zurück, dann kann man sich wenigstens sehen.“ Es ist schwer für die Senioren in ihrem Haus, keinen Besuch bekommen zu können, das weiß Hasiba Duric. Vielen der Bewohner kann man die durch das Virus verursachte Epidemie erklären. „Manchen nicht“, sagt sie. Gerade für Demenzkranke ist die Situation schwierig, weil sie nicht verstehen können, warum Sohn oder Tochter – oft die einzigen Menschen, an die sie sich erinnern – nicht kommen können. Und manch ein dementer Mensch wird sich nach Ende der Krise nicht mehr erinnern können, wer der Mann oder die Frau ist, die da in der Tür steht. Der Sohn, die Tochter – bei Demenzkranken, die sonst regelmäßigen Besuch bekamen, besteht die Gefahr des Vergessens, was auch für die Angehörigen schmerzhaft ist. Traurig ist für viele, dass keine Gottesdienste in der Kapelle stattfinden können Über Wahrnehmung und Zuwendung von außen freut sich auch Hasiba Duric. „Neulich kam ein selbst gemaltes Bild von einem Urenkelkind eines Bewohners. Das Kind hat uns gedankt, dass wir uns um Urgroßeltern kümmern, wenn man sie nicht besuchen darf. Das hat uns riesig gutgetan“, erzählt sie. Eine Erleichterung stelle es in der aktuellen Situation dar, dass die Pflegeschüler selbst keine Schule haben und so mehr Personal zur Verfügung steht. Traurig sei es für viele, erzählt sie, dass es keine Gottesdienste in der hauseigenen Kapelle geben könne. „Da würden die Leute viel zu dicht sitzen, das ist ausgeschlossen.“ Deshalb müssen die Bewohner, die das möchten, Gottesdienste im Fernsehen anschauen. Im Haus gebe es aber viele Besucher, die geistig fit sind und die Corona-Epidemie über die Medien verfolgen. So sehr, dass sie wie Marie-Luise Kellogg-Wendorff kommentieren: „Die Leute müssen sich die Hände viel mehr waschen. Das hab ich schon gesagt, als ich noch im Beruf war. Das ist jetzt besonders wichtig.“ Das könnte Sie auch interessieren: Wenn Klopapier zur Mangelware wird



