Altlasten im Vorfeld: Kita in Neu-Ulm soll Spielbereich sperren

Im Areal südlich der Steubenstraße stecken Giftstoffe im Boden. Das hat Folgen für eine Neu-Ulmer Kita. An zwei anderen Stellen sehen die Experten kein Risiko.

Im Neu-Ulmer Quartier Vorfeld befinden sich Altlasten im Erdreich. Diese stammen noch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der Stationierung der US-amerikanischen Streitkräfte in der Stadt. Laut der Neu-Ulmer Stadtverwaltung handelt es sich vermutlich um Teer- und Schlacke-Einlagerungen in der von der US-Army aufgebrachten Deckschicht. Festgestellt wurde der potenziell krebserregenden Stoff Benzo(a)pyren. Betroffen ist der Bereich südlich der Steubenstraße, zwischen Riedstraße und Bradleystraße. Um nähere Erkenntnisse über die Altlasten und deren Auswirkungen zu erhalten, hat die Stadtverwaltung im März Oberbodenproben zur näheren Untersuchung entnehmen lassen. Im Fokus standen Flächen, die von Kindern genutzt werden. Dabei handelt es sich um den Spielplatz im Vorfeld sowie die Grundstücke der Kindertagesstätten Zachäusnest und Sankt Nikolaus. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen jetzt vor:

Spielplatz Vorfeld: Dort konnte der Gefahrenverdacht durch die bisherigen Oberbodenuntersuchungen in großen Teilen ausgeräumt werden. Es verbleiben wenige Teilflächen mit geringfügiger Überschreitung der Prüfwerte für Benzo(a)pyren beziehungsweise Blei. Eine akute Gefährdung besteht laut der Stadt Neu-Ulm nicht, da der Boden durch eine intakte Grasnarbe geschützt sei. Die betreffenden Teilflächen sollen im Rahmen der geplanten Spielplatzerneuerung nächstes Jahr saniert werden.

Neu-Ulm: Boden von Spielplatz und zwei Kindergärten auf Altlasten untersucht

Kita Zachaäusnest: Die Untersuchungen haben den Altlastenverdacht im östlichen Bereich des Außengeländes der Kindertagesstätte Zachäusnest zum Teil bestätigt. Im Oberboden (bis zehn Zentimeter Tiefe) werden die Prüfwerte für Benzo(a)pyren eingehalten. Zur Bewertung von Kinderspielflächen wird darüber hinaus auch der Unterboden bis zu einer Tiefe von 35 Zentimeter Tiefe beurteilt, da Kinder hier durch Graben theoretisch mit dem Boden in Kontakt kommen könnten. Hier hat die aktuelle Untersuchung die Prüfwertüberschreitung – wenn auch weiterhin nur in einem Bereich geringer Belastung – bestätigt. Es besteht nach Auskunft der Stadt somit weiterer Handlungsbedarf. Die Bewertung der Fachbehörden stehe derzeit aber noch aus. Da die Prüfwertüberschreitung erst ab einer Tiefe von zehn Zentimetern und tiefer vorliegt, besteht laut Verwaltung keine akute Gefährdung. Dennoch empfehlen die Experten im Rathaus der Geschäftsführung der evangelischen Kindertageseinrichtung, Bereiche mit offenem Oberboden, in denen Kinder graben könnten, bis zu einer Sanierung vorsorglich nicht für das Spielen freizugeben. Die Stadt Neu-Ulm wird nun eine Sanierungsuntersuchung in Auftrag gegeben. Dabei werden weitere Proben kleinflächig entnommen.

Kita Sankt Nikolaus: Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Prüfwerte für die sensible Nutzung als Kinderspielfläche in der maßgeblichen Tiefe bis 35 Zentimeter durchgehend unterschritten werden. Ein Gefahrenverdacht kann somit vollständig ausgeräumt werden. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. (az)

