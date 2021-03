19:30 Uhr

Am Allgäuer Ring in Neu-Ulm entstehen insgesamt 300 neue Wohnungen

So soll das Grüne Haus mit mehr als 250 Studentenappartements am Allgäuer Ring in Neu-Ulm einmal aussehen. Fertig sein soll es Ende 2022.

Plus Der Grundstein an der Großbaustelle am Allgäuer Ring in Neu-Ulm ist gelegt. Dort werden über 250 Studenten-Appartements und 50 weitere Wohnungen gebaut.

Von Nicole Kauer

Noch befindet sich auf dem Areal am Allgäuer Ring, zwischen der Ringstraße und der Memminger Straße, eine Baugrube. Jetzt ist der Grundstein gelegt und pünktlich zum Semesterstart im Winter 2022 sollen hier 257 Studenten in eine neue Wohnanlage einziehen. Die Gebäudeplanung trägt bereits der Corona-Pandemie und ihrer Folgen Rechnung.

Ein Blick von oben auf die Großbaustelle am Allgäuer Ring. Bild: Alexander Kaya

Bauherrin der neuen Wohnanlage ist das Ingolstädter Unternehmen Uni Apart, das bereits auf der gegenüberliegenden Seite neben dem B&B Hotel ein privates Studentenwohnheim mit 260 Appartements gebaut hat. Geschäftsführer Alexander Orthmann ist überzeugt von Neu-Ulm als Standort. Für ihn bieten die Hochschulstadt sowie die Universität Ulm auf der anderen Seite der Donau ein hohes Maß an Attraktivität. Auch das bereits fertige Wohnheim gegenüber bestärkte die Entscheidung, nochmals in Neu-Ulm zu bauen: "Wir haben eine hundertprozentige Auslastung in unserer Wohnanlage", sagte Orthmann. Das Investitionsvolumen des aktuellen Großbauprojekts umfasst insgesamt etwa 60 Millionen Euro. Uni Apart nennt das Vorhaben "Das grüne Haus am Ring".

257 neue Wohnungen für Studenten in Neu-Ulm

Der bis zu achtgeschossige Gebäudekomplex auf dem Grundstück des früheren Bowling-Centers besteht aus vier Häusern. Dort gibt es Platz für 257 möblierte Studentenappartements. Zudem entstehen weitere 53 Ein- bis Dreizimmerwohnungen sowie eine Fünfzimmerwohnung im siebten Stock, von Alexander Orthmann als "Wolke Sieben" bezeichnet. Neben den Wohnungen sollen außerdem fünf Gewerbe- und Gastronomieeinheiten auf einer Fläche von insgesamt 650 Quadratmetern entstehen. Die Bewerbungen für eine Bäckerei und ein Café laufen bereits. Die vier Baukörper sind durch eine zweigeschossige Tiefgarage miteinander verbunden. In die Gebäude werden Luftreinigungssysteme eingebaut, sodass geltende Hygieneregeln auch in der Zukunft umgesetzt werden können.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger besucht die Großbaustelle am Allgäuer Ring zur Grundsteinlegung. Bild: Alexander Kaya

Mit einer Bauzeit von 22 Monaten soll das Projekt Ende 2022 fertig gestellt werden. Die Studenten sollen zum Start des Wintersemesters am 1. Oktober in die Appartements einziehen. Anschließend werden die anderen Wohnungen nach und nach bis Ende des Jahres bezogen. Der Bau selbst wird von dem Bauunternehmen Markgraf mit Sitz im oberfränkischen Bayreuth durchgeführt. Die architektonische Planung geht auf das Ulmer Architektur Büro ZG Architekten zurück. Hans-Georg Ziegler, Geschäftsführer von ZG Architekten, sprach bei der Grundsteinlegung von einer Herausforderung "aus der grauen Maus, die hier vorher war, ein solches Gebäudeensemble entstehen zu lassen".

Ein wegweisendes Großbauprojekt für die Stadt Neu-Ulm

Für Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ist das Projekt ein "städtebaulicher Fortschritt für Neu-Ulm". Sie betont, wie wichtig das Bauvorhaben für die Stadt sei, denn der Gebäudekomplex entstehe an einem entscheidenden Standort, dem Eingangstor zur Innenstadt. "Wenn Leute von außerhalb über die Memminger Straße nach Neu-Ulm fahren, wird das ein schöner Willkommensgruß." Auch für die Urbanität der Stadt Neu-Ulm sei das große Bauvorhaben wegweisend: "Der Standort und die Mischung der Wohnformen haben eine extrem urbane Note. Das ist ein Thema, das auch für die Stadt Neu-Ulm immer wichtiger wird."

Mieten Mieterhöhung Wann darf der Vermieter die Miete erhöhen? 1 / 3 Zurück Vorwärts Erstens... die Miete zu dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit mindestens 15 Monaten unverändert ist. Nicht von Bedeutung sind Erhöhungen aufgrund von Modernisierungen sowie von Betriebskostenerhöhungen .

Zweitens... die verlangte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete nicht übersteigt , die in der Gemeinde oder in einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den vergangenen vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind.

Drittens... die Miete sich innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht um mehr als 20 Prozent erhöht hat. Nicht berücksichtigt werden hierbei Erhöhungen infolge von Modernisierung sowie gestiegener Betriebskosten.

(Quelle: Stadt Ulm, Mietspiegel 2019)

Parallel zu den Bauarbeiten wird eine App entwickelt, die die Bewohner des Hauses miteinander in Kontakt bringen soll. Dadurch soll ein Netzwerk zwischen den Bewohnern entstehen. "Die Studenten können sich zum Laufen verabreden oder zum Lernen in den Gemeinschaftsräumen", sagte Uni-Apart-Geschäftsführer Alexander Orthmann. Die App ist ein Pilotprojekt und könnte bei Erfolg auch in den anderen Wohnheimen des Unternehmens in Bayreuth und Landshut sowie dem anderen Wohnheim in Neu-Ulm zum Einsatz kommen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen