vor 5 Min.

Am Rebenweg geht es voran

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über drei Bebauungspläne gesprochen. Zwei davon hatten in der Vergangenheit schon einiges an Kritik mit sich gebracht.

Von Ariane Attrodt

Gleich drei Bebauungspläne hat der Gemeinderat Nersingen in seiner jüngsten Sitzung besprochen – und teilweise abgesegnet. Diesen Entschlüssen waren in so manchem Fall schon viele Diskussionen sowie Kritik seitens mancher Bürger vorausgegangen.

Ein Überblick über die drei Pläne:

Kreuzeck: Grund für die Änderung des Bebauungsplans für die Fläche am östlichen Rand von Straß ist die geplante Ansiedlung eines Gewerbebetriebs. Das Areal war bislang als landwirtschaftliches Gebiet gekennzeichnet und muss nun als Gewerbegebiet umdeklariert werden. Die Räte beschlossen diese Änderung einstimmig. Der geänderte Bebauungsplan wird nun öffentlich ausgelegt. Weitere Details wie die straßenmäßige Erschließung und die Kosten sollen in einem städtebaulichen Vertrag festgehalten werden.

Rebenweg: Hier dreht sich alles um ein geplantes Bauprojekt am Rebenweg am südlichen Ortsrand Nersingens. Wie berichtet, sollen dort auf drei Grundstücken seniorengerechte Wohnungen entstehen, auf dem mittleren Areal gibt es bereits konkrete Pläne für zwei Gebäude. In der Vergangenheit hatte so mancher Nersinger das Vorhaben kritisiert, und es als zu massiv angesehen. Sogar eine selbst ernannte Bürgerinitiative hatte sich gegründet und sich bei Landrat Thorsten Freudenberger über das Vorgehen beschwert. Hatten deshalb noch mehrere Anwohner Einwände gegen den Entwurf des Bebauungsplans vorgebracht, war dies nun nicht mehr der Fall – und auch die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden ergaben keinen Anlass für weitere Änderungen. Bei dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats handelt es sich allerdings zunächst nur um eine Billigung, denn ein Satzungsbeschluss kann erst gefasst werden, nachdem der städtebauliche Vertrag tatsächlich vorliegt. In diesem werden Details zur genauen Ausgestaltung der Wohnungen, also beispielsweise Türbreite oder Waschbeckenhöhe geregelt.

Historischer Ortskern Leibi: Rat Martin Huber (Freie Wähler) durfte bei dem Thema nicht mitreden – er ist als Anlieger direkt betroffen. In einer früheren Sitzung hatte er Kritik an der Vorgehensweise des Gemeinderats geäußert: Denn bevor der Bebauungsplan „Historischer Ortskern“ Leibi auf den Prüfstand kam, hatten die Räte die Bauvoranfrage für eine geplante Wohnanlage in diesem Bereich genehmigt – mit neun Befreiungen vom noch geltenden Bebauungsplan. Der neue Plan soll laut Sitzungsunterlagen dazu dienen, die „ländlich geprägte Gestaltung des Ortsgebietes“ zu erhalten, massive Veränderungen zum bisherigen gebe es nicht. Der Gemeinderat stimmte dem neuen Plan mit zwei Gegenstimmen zu. Allerdings ist das Thema noch nicht komplett vom Tisch – der geänderte Bebauungsplan wird als nächstes öffentlich ausgelegt. Sowohl Behörden als auch Bürger können dann Stellungnahmen und Einwände vorbringen.

