vor 21 Min.

Am Samstag im Ulmer Zelt: Van Holzen passen in keine Schublade

Das neue Album „Regen“ der Ulmer Rockband lässt sich musikalisch kaum verorten. Die Musiker selbst sprechen von einem „Macht-mit-uns-was-ihr-wollt“-Genre.

Von Christoph Lotter

Das Debütalbum „Anomalie“ der Ulmer Rockband Van Holzen katapultierte sich 2017 in den deutschen Charts unter die Top 50. Musikalisch und privat hat sich bei Sänger Florian Kiesling, Bassist Jonas Schramm und Schlagzeuger Daniel Kotitschke seitdem einiges getan. Genauer gesagt ist zwei Jahre später alles anders: reifer, reflektierter – respektive „Regen“. So heißt das im April veröffentlichte zweite Album. Wer die vielen Festivalauftritte im Sommer und die große Deutschland-Tournee der Band im Herbst nicht abwarten kann, hat diesen Samstag, 1. Juni, ab 20 Uhr die Möglichkeit das Trio live im Ulmer Zelt zu sehen.

Ein echtes Heimspiel, dem die drei, die schon seit Kindestagen an gemeinsam Musik machen, gespannt entgegenfiebern. Denn im Zelt haben Van Holzen ihr aller erstes Konzert gegeben. Kotitschke: „Das ist einer der Auftritte, an die wir uns immer erinnern werden.“ Damals waren er und Kiesling noch Schüler, heute sind sie Berufsmusiker. „Nach unserem Abitur haben wir sieben Tage die Woche rund um die Uhr Musik gemacht“, erzählt Kiesling. Herausgekommen ist letztlich das zweite Album. Die Band habe sich viel Zeit genommen, um herauszufinden, was die Essenz des bisher Erlebten ist, sagt der 20-Jährige.

Van Holzen spielen am Samstag, 1. Juni, ab 20 Uhr im Ulmer Zelt

In ihrem neuesten Werk seien diese Gefühle und Gedanken zusammengefasst. Kiesling: „Es gab Phasen, die uns erschüttert haben. Die haben wir zu dritt durchgestanden und zum ersten Mal authentisch in Songs gepackt.“ Das Album sei deshalb introvertiert, beschäftige sich mehr mit Van Holzen selbst, sagt der Sänger. Im Nachhinein denke er zwar über vieles anders, aber das sei das Schöne an der Musik: „Sie lässt sich nicht ändern, sie ist ein Denkmal, auf das man zurückblickt.“

Auch musikalisch hat sich Van Holzen seit dem ersten Album weiterentwickelt. „Ich habe aufgehört unsere Musik in Schubladen zu stecken. Ich nenne es ,Macht-mit-uns-was-ihr-wollt-Genre“, sagt Kiesling. Vieles sei intuitiv entstanden, am ehesten treffe noch die Beschreibung abwechslungsreiche, deutschsprachige Rockmusik zu. „Es gibt zum Beispiel auch einen Love-Song – das wäre in unserem ersten Album noch undenkbar gewesen“, erzählt der Frontmann.

So hat sich die Musik von Van Holzen entwickelt

Das neue Album habe viele verschiedene Einflüsse, etwa aus Hip-Hop und psychedelischem Pop. Das begründet Kiesling mit dem Musikgeschmack der drei Bandmitglieder: „Der ging zuletzt weg von Rock hin zu experimentelleren Sachen. Auch ein Beat hat eine Energie, die dich wegballern kann.“ All das habe aber nur indirekten Einfluss auf ihre Musik – der Stil von Van Holzen bleibe einzigartig, rockig, kraftvoll, etwas melodiös.

Wichtig sei nach wie vor, dass sich die Zuhörer lange mit der Musik beschäftigen, sagt Kiesling: „So machen wir das auch. Das Gefühl des Erkennens, da ist noch etwas, das ich noch nicht gehört habe, ist es, was das Musikhören ausmacht.“ Gelegenheiten die Tonwerke von Van Holzen live zu hören gibt es in diesem Jahr übrigens zuhauf. Die Band wird in diesem Sommer auf zahlreichen Festivals spielen und im November steht eine große Tour quer durch Deutschland an. Kotitschke: „So viele Konzerte auf so engem Raum hatten wir noch nie, das wird ganz schön sportlich – aber wir haben total Bock drauf.“

Für die Musiker von Van Holzen steht eine große Tour durch Deutschland an

Konkrete Pläne für die Zeit nach der Tour gebe es noch nicht, sagt Kiesling: „Mal sehen, was dann kommt. Ich habe auf jeden Fall Lust auf unsere Entwicklung.“ Denn Druck mache sich die Band keinen, der Spaß stehe nach wie vor im Vordergrund. Kotitschke erklärt: „Aber natürlich sind wir ehrgeizig, fordern uns selbst heraus. Aber das fühlt sich überhaupt nicht wie Druck an.“

Den Schritt, direkt nach dem Abitur voll auf die Karte Musik zu setzen, bereuen die beiden übrigens nicht, wie Kiesling versichert: „Es gibt immer einen Ausstieg. Wenn wir in drei Jahren studieren wollen, können wir das machen.“ In der Band-Praxis würde man allerdings ohnehin mehr Erfahrung sammeln. Und abgesehen davon sei das Musikgeschäft eine Blase, in der sie sich sehr wohl fühlen, so Kiesling: „Wir feiern die Selbstständigkeit und die Freiheit unseres Berufes. Außerdem stecken wir da so tief drin, wir kommen gar nicht mehr raus.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen Folgen