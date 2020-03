12:01 Uhr

Am Theater Ulm wird weiter geprobt

Am Theater Ulm bleibt wegen des Coronavirus der Vorhang bis zum 19. April geschlossen. Die Arbeit geht aber weiter – mit Einschränkungen.

Von Dagmar Hub

Das Theater Ulm wurde – wie die anderen Ulmer Kultureinrichtungen – am 13. März wegen der Corona-Krise geschlossen. Vorläufig ist der Spielbetrieb bis 19. April eingestellt. Vom Publikum, das teilweise noch kurzfristig telefonisch von der Absage von Aufführungen informiert werden musste, kommt viel Verständnis – Reaktionen, die Intendant Kay Metzger in allen aktuellen Krisensitzungen doch Hoffnung geben. Doch wie gehen die Mitglieder der Ensembles, wie die Mitarbeiter und die Verwaltung des Hauses mit der Situation um?

Der Spielplan am Theater Ulm ruht, die Proben gehen weiter

Bernd Sikora, renommierter Komponist von Bühnenmusiken und selbst Bühnenmusiker mit experimenteller Ausrichtung, war gerade einen Abend in der Region, als er miterlebte, wie Bayern den Katastrophenfall ausrief – und reiste wieder ab nach Dresden. Sikora hat einen Teil der Musik zu Reiner Feistels tänzerischer Umsetzung von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ komponiert und soll im Stück am Theater Ulm auch selbst live spielen. Premiere der Ballettinszenierung im Großen Haus wäre am 2. April gewesen. Er reise gern wieder an, „wenn es unbedenklich ist“, sagt Sikora.

Auch, wenn die „Sommernachtstraum“-Premiere so wenig stattfinden kann wie die „Rigoletto“-Premiere am Donnerstag dieser Woche – die Proben am Theater laufen weiter. „Wir entwickeln Szenen und hoffen, dass der Vorhang irgendwann wieder aufgehen darf“, sagt Kay Metzger. Sollte das am 20. April noch nicht möglich sein, werde man sehen, ob man die Zahl der Premieren dieser Spielzeit reduzieren müsse. „Das ist aber ein Prozess, zu dem man jetzt noch nichts sagen kann“, erklärt Metzger. Die aktuellen Krisensitzungen gehen vielmehr darum, die politischen Vorgaben zum Schutz der Mitarbeiter umzusetzen. So erzwingt der notwendige Abstand zum Schutz vor Ansteckung beispielsweise, dass nur ein Teil des Orchesters im Orchestergraben proben kann, und auch Chor und Extrachor können nur in Gruppen proben. „Gerade die Aussprache beim Singen und Sprechen auf der Bühne ist mit Spucke verbunden, wir müssen hier sorgfältig auf den Abstand achten“, erklärt der Intendant. Berühren dürfen sich die Ensemblemitglieder sowieso nicht, was es unmöglich macht, bestimmte Szenen zu proben, in denen sich Menschen nahe kommen.

Die festen Ensemblemitglieder erhalten weiter ihre Gehälter

Während für die festangestellten Ensemblemitglieder des Hauses immerhin die Fortzahlung ihrer Gehälter die Existenzen sichert, wird es für die freiberuflichen Gäste in den Inszenierungen schwierig. „Sie werden zunächst ein großes Loch im Portemonnaie haben“, sagt Metzger. Der höheren Gewalt stehe aber die Pflicht einer sozial verträglichen Abfederung der Krise gegenüber. Darüber werde man sprechen müssen, wenn bekannt ist, wie viele Vorstellungen ausfallen, sagt Metzger.

Die Ballettschule am Theater Ulm ist ebenfalls geschlossen. Für sie gelten die gleichen Regeln wie für andere Bildungseinrichtungen. Wenn Schulen und Musikschulen nach den Osterferien wieder geöffnet werden können, wird auch die Ballettschule ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Rückerstattung: Aufgrund einer Dienstanweisung der Stadt musste das Theater Ulm auch seine Theaterkasse bis auf Weiteres schließen. Wer seine bereits gekauften Karten zurückerstattet haben möchten, kann sich laut Theater unter Telefon 0731/161-4444 oder per E-Mail unter der Adresse theaterkasse@ulm.de melden.

