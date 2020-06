00:31 Uhr

Am alten „Kirchengängle“ entsteht ein neuer Geh- und Radweg

Zwischen dem neuen Gemeindehaus in Pfuhl und der Ulrichskirche laufen derzeit Bauarbeiten

Von Inge Pflüger

Mindestens 50 oder gar 60 Jahre ist es her, dass die ortskundigen, alten Pfuhler schon einen direkten Schleichweg zwischen der alten Friedhofsmauer und einem Garten von Ost nach West entweder zur evangelischen Ulrichskirche oder zur Dorfmitte nutzten, um keine Umwege über den Steinmetzweg oder den alten Friedhof machen zu müssen. Diese Zeiten sind bald vorbei, denn es wird zwischen dem neuen Gemeindehaus und der Ulrichskirche ein ausgewiesener Rad- und Fußweg gebaut.

Einvernehmlich haben die Stadt Neu-Ulm (sie übernimmt die Kosten) und die evangelisch-lutherische Gemeinde Pfuhl im Zuge des Gemeindehaus-Neubaus diesen Weg geplant. Er führt vom östlichen Afraweg bis zur Kirchstraße im Westen, mit einer direkten barrierefreien Verbindung zwischen dem Gemeinde- und dem Gotteshaus.

Zum direkten Kircheneinlass hat das Denkmalamt eine vier Meter breite Öffnung in der alten denkmalgeschützten Kirchenmauer genehmigt. Diese Arbeiten begleitete der Augsburger Archäologe Fabian Hopfenzitz. Überraschend kam dabei eine uralte, aus Kalksteinen gesetzte Mauer zum Vorschein. Inzwischen wurde diese freigelegt und stabilisiert, ebenso die gesamte Friedhofsmauerwand von außen her „angelehnt“, also gestützt. Das Projekt ist bald in trockenen Tüchern. Die evangelischen Christen haben dann in der Kirchstraße ihr neues Gemeindehaus und alle Bürger den neuen Fuß- und Radweg von Ost nach West.

Bis alles realisiert werden konnte, musste ein steiniger Weg überwunden werden. Bereits 2011 fand zwischen Kirche und Stadt Neu-Ulm ein vertraglicher Grundstückstausch statt: Wonach die Kirche von der Stadt das an der Kirchstraße gelegene Grundstück für sein neues Gemeindehaus bekam. Im Gegenzug erhält die Stadt in Kürze das Grundstück an der Griesmayerstraße. Momentan steht dort noch das bald ausgediente alte Gemeindehaus. Weil sich jedoch die Realisierung des kirchlichen Neubaus in die Länge zog, hat die Stadt die Abbruchfrist fürs alte Gemeindehaus zwei Mal verlängert. Die Kirchenvertreter gehen nun davon aus, dass bis zum 30. September das alte Haus abgebrochen wird und der Vertrag mit der Stadt dann erfüllt ist.

SPD-Stadtrat Rudolf Erne, ein gebürtiger Pfuhler, wies im Gespräch mit unserer Redaktion auf die Wichtigkeit dieser direkten Verbindung hin, speziell für Kinder und Radler, die auf sicherem Weg zum Schulzentrum wollen oder umgekehrt ins Pfuhler Zentrum. Zugleich erinnert sich Erne, dass der Weg als „Kirchagängle“ (kleiner Fußweg) bekannt und immer stark frequentiert war. Vorstellbar ist für den Pfuhler durchaus, dass der neue Weg offiziell wieder „Kirchengäng-le“ getauft wird – das entscheidet jedoch der Stadtrat.

Noch laufen die Arbeiten im und ums neue Gemeindehaus auf Hochtouren. Trotz Corona-Einschränkungen, Kurzarbeit und Lieferverzögerungen ist Pfarrer Robert Pitschak zuversichtlich, dass das Projekt termingerecht bis September fertig wird.

Themen folgen