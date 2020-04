vor 57 Min.

Amateurfunker haben neuen Vorstand

Auch bei den Funkern wurden einige Termine abgesagt

Wegen des Coronavirus sind auch die Räume der Sendener Funkamateure geschlossen. Bis auf Widerruf fallen damit alle Ortsverbandsabende, Jugendtreffen und Technikabende aus.

Die Kommunikation konzentriert sich nach Angaben der Sendener Funker nun fast ausschließlich auf Funkkontakte. Und dazu animiert der Ortsverband auch andere interessierte Amateurfunker: „Wir treffen uns nun um 9.30 auf 145.250 MHz und um 18 auf 430.250 MHz. Bei diesen Runden sind auch alle Funkamateure der Nachbar-Ortsverbände herzlichst willkommen“, heißt es.

Kurz vor der Schließung hielt der Ortsverband T16 noch seine Jahreshauptversammlung in seinen Klubräumen im Obergeschoss des Kindergartens Witzighausen ab. Mit 13 Personen war die Hauptversammlung sehr gut besucht. Der Vorstand wurde im Amt bestätigt. Damit ist weiterhin Karl-Otto Müller von Lossow, DB3ZO, als Vorsitzender und Peter Watermeyer, DB7OW, als Stellvertreter tätig.

Beim Kassenwart gab es eine kleine Änderung: Gabi Eichel, DC6HY, macht jetzt offiziell die Kasse für T16 und löst somit ihren Ehemann und bisherigen Kassenwart Klaus Eichel, DL6SES, ab. Bei den weiteren Funktionsträgern (Jugendwart, Gerätewart, Pressewart, Homepage) gab es keine Änderung.

Karl-Otto Müller von Lossow dankte allen Funktionsträgern für ihre Arbeit im vergangenen Jahr, besonders für die zusätzlichen Aktivitäten zum Doppeljubiläum 50 Jahre DARC-Ortsverband und 40 Jahre in den eigenen Klubräumen im Kindergarten Witzighausen. In der Jugendabteilung gibt es ein neues Mitglied. Am Ende wurde zudem noch Erich Majer, DL9BM, (in Abwesenheit) für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die Ehren-Urkunde wird noch bei ihm abgegeben.

Folgende Termine werden aufgrund der Corona-Krise und deren Einschränkungen vorerst aus dem Veranstaltungskalender gestrichen: die Fuchsjagd am Sonntag, 26. April, und der Mikro-Wellen-Contest Anfang Juli. (az)

Themen folgen