03.09.2019

Amerikanische Tage: So feiert Neu-Ulm das US-Erbe

Am Wochenende bringen „Amerikanische Tage“ Autokino, American Sports, Streetfood und Musik ins Wiley.

Die Stadt Neu-Ulm lädt im Rahmen ihres Stadtjubiläums am ersten Septemberwochenende zu den Amerikanischen Tagen in den Sport- und Freizeitpark Wiley ein. Drei Tage lang steht der Park ganz im Zeichen der Stars and Stripes. Mit den Amerikanischen Tagen feiert die Stadt die deutsch-amerikanische Freundschaft und lässt den „American way of life“ in der Stadt nochmals aufblühen.

Zu den Höhepunkten der dreitägigen Veranstaltung gehört ein großes Autokino. Am Freitag und Samstag werden auf einer 16 Meter breiten und acht Meter hohen Leinwand jeweils zwei Filme gezeigt. Die kostenlosen Tickets, die als Einfahrtscheine für Fahrzeuge dienen, sind bereits für alle Filme vergriffen.

Das Kinoerlebnis im Wiley kann aber auch ohne Fahrzeug genossen werden. Interessierte können ganz einfach Picknickdecken oder Klappstühle mitbringen und es sich auf dem Gelände des Sport- und Freizeitparks gemütlich machen. Tickets sind hierfür nicht erforderlich. Für alle Gäste ohne Fahrzeug werden 1000 mobile Kopfhörer bereitgehalten. Bereits vor Beginn der ersten Filmvorführungen öffnen am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr sowie am Sonntag ab 10 Uhr die Streetfoodstände und Foodtrucks ihre Türen. Hier gibt es eine Vielzahl an amerikanische Speisen und Getränken. Auch der Kiosk im Wiley beteiligt sich an den Amerikanischen Tagen und bietet American Food an.

Glänzenden Lack, edle Chromteile und röhrende Motorengeräusche gibt es am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr bei einer Oldtimer- und Military-Fahrzeug-Ausstellung zu sehen. Die Spieler des VfB Ulm Falcons präsentieren Riffelball, einen Vorläufer des Baseballs, und das Eishockeyteam der Neu-Ulmer Devils lädt zum Penalty-Schießen gegen echte Torhüter ein. (az)

Das Programm der Amerikanischen Tage in Neu-Ulm

Freitag, 6. September:

17 Uhr: Festbeginn mit Foodtrucks mit amerikanischen Speisen und Getränken

Festbeginn mit Foodtrucks mit amerikanischen Speisen und Getränken 20 Uhr: Autokino: Dirty Dancing (Einfahrt Fahrzeuge ab 19 Uhr)

Autokino: Dirty Dancing (Einfahrt Fahrzeuge ab 19 Uhr) 22.30 Uhr: Autokino: Monuments Men (Einfahrt Fahrzeuge ab 22 Uhr)



Samstag, 7. September:

14 Uhr: Festbeginn mit Foodtrucks, die amerikanische Speisen und Getränke servieren



Festbeginn mit Foodtrucks, die amerikanische Speisen und Getränke servieren 14 bis 17 Uhr: Ausstellung Military-Fahrzeuge und Oldtimer sowie Baseball/Riffelball mit den „Falcons“, Hockey mit den „Devils“

Ausstellung Military-Fahrzeuge und Oldtimer sowie Baseball/Riffelball mit den „Falcons“, Hockey mit den „Devils“ 14 bis 20 Uhr: Bühnenprogramm auf der Showbühne

Bühnenprogramm auf der Showbühne 16.40 / 17.40 Uhr: Square Dance mit den Donau Diamonds

Square Dance mit den Donau Diamonds 20 Uhr: Autokino: Grease (Einfahrt ab 19 Uhr)

Autokino: Grease (Einfahrt ab 19 Uhr) 22.45 Uhr: Autokino: Gran Torino (Einfahrt ab 22.15 Uhr)

Sonntag, 8. September: