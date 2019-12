vor 19 Min.

Amüsante Bescherung vom Brett-im-Schtoi-Ensemble

Ein adventlicher Gratis-Abend in Attenhofen dreht sich um Nikolaus und Weihnachtsmann. Die Gäste kommen aus dem Lachen nicht heraus.

Am Vorabend des Nikolaustages beschert der Nikolaus die Kinder. Pfaffenhofens Brett-im-Schtoi-Ensemble machte es ähnlich und spendierte seinem Publikum einen adventlichen Gratis-Abend um Nikolaus und Weihnachtsmann im Attenhofer Brett-im-Schtoi-Stadel. Im Programm: Lieder mit viel Sprachwitz und mit vielen bildhaften und sehr heiteren Geschichten von Norbert Riggenmann darüber, was beim Nikolaus-Auftritt im Kindergarten so alles schief gehen kann. Den Sebastian Maier würde man wohl kaum als Nikolaus in den Pfaffenhofer Kindergarten einladen – schon gar nicht, wenn er vom Krampus begleitet wird, der der Onkel vom frechen kleinen Justin Hefele ist. Das Publikum kam aus dem Lachen kaum heraus.

Der Holzheimer Dreigesang sorgte mit ironischen Musikbeiträgen für Amüsement. Die Brüder Johannes und Norbert Riggenmann und ihr Schwager Heiner Braun gingen mit „Wann wird’s mal wieder richtig Winter sei’“ die Hysterie an, philosophierten von Wintern, in denen man das gefrorene Bier nur „schlozen“ habe können, und stießen beim Christbaumloben auf die mit nur fünf Kugeln geschmückte Nordmanntanne des Nachbarn und den Plastikbaum mit dem ewigen Leben an.

Köstlich: der verbale Schlagabtausch zwischen Nikolaus (Norbert Riggenmann) und Weihnachtsmann (Leni Riggenmann). Ist der Weihnachtsmann zwar nur der mutierte Re-Import des Nikolaus, so ist er vor allem in aller Munde, wenn er aus Schokolade ist. Schwer zu sagen, wer den Wettbewerb des Schutzpatron-Seins gewänne – ist doch Nikolaus, von dessen Wundern zahlreiche Legenden erzählen, nicht nur Schutzpatron der Seefahrer, Rechtsanwälte und Apotheker, sondern auch der Diebe, Pfandleiher und Prostituierten. Und der Weihnachtsmann? Na, der kann da durchaus mithalten, erklärte Leni Riggenmann: als Schutzpatron von Helene Fischer, Andrea Berg und Hansi Hinterseer und als Hollywood-Legende.

Ein Abend mit viel Humor rund um Nikolaus und Weihnachtsmann

Und Norbert Riggenmanns Figur des Sebastian Maier, der gegen den Willen seiner Frau als Kindergarten-Nikolaus loszieht? Solch gründlich missglückte Besuche würden die Kinder wahrscheinlich lachend noch ihren eigenen Enkeln erzählen – wie der Nikolaus seine Mitra nicht durch die Tür zum Gruppenraum bekommt, wie der freche kleine Justin den Nikolaus blamiert und wie die sozialpädagogisch hoch geschulte Kindergartenleiterin immer wieder versehentlich Opfer der Ungeschicklichkeiten des Nikolaus wird und einmal in der zum Verzichtüben gebauten Spielzeugpyramide landet, ein andermal samt Krampus in der Kuschelecke.

Ernst wurde das Publikum, als Norbert Riggenmann den Originaltext von Hoffmann von Fallerslebens „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ vorlas, in dem sich im Geist von dessen Zeit das Kind Kriegsspielzeug wünscht. Und am Ende kam dann doch der Nikolaus. Ein richtiger Nikolaus, ein würdiger, der eine Lanze für den Heiligen brach. Nikolaus Maucher nahm sich jene Eltern vor, die den Mann als Ersatzerzieher benützen, um den Kindern das vorzuhalten, was den Erwachsenen im Lauf des Jahres nicht gelingt. Wie echt Maucher als Nikolaus wirken kann, erlebte er selbst im Kindergarten: Ein kleines Mädchen hielt ihn für den „ganz echten“ Nikolaus, weil an seinem Bart kein Gummibändchen ist. Der dichte weiße Bart ist echt. (köd)

