An den Fahrradstraßen soll der "Schilderwald" weg

Der „Schilderwald“ an den Fahrradstraßen soll in Senden lichter werden. Das haben die Stadträte beschlossen – doch passiert ist bislang nichts.

Anwohner haben sich über verwirrende Zeichen und rasende Autofahrer beschwert. Die Verwaltung muss nun nacharbeiten – doch passiert ist noch nichts.

Von Carolin Lindner

Der „Schilderwald“ am Beginn und Ende der Fahrradstraßen soll lichter werden. Das hat die SPD in einem Antrag gefordert. Es sei unverständlich, dass die Fahrradstraßen aus den Tempo-30-Zonen ausgegliedert wurden. Nun hängen nicht nur deutlich mehr Schilder an den Straßen, diese verwirrten auch die Autofahrer. Momentan sieht es in Senden so aus: Ein Schild kündigt den Beginn einer Fahrradstraße an, ein anderes Schild das Ende der Tempo-30-Zone – oder eben umgekehrt. Doch durch die Aufhebung des Tempolimits sind Autofahrer nun – oft aus Unwissenheit – mit Tempo 50 unterwegs. Und damit viel zu schnell. Denn auch auf Fahrradstraßen sind nur 30 Kilometer pro Stunde (km/h) erlaubt und es gilt ebenso rechts vor links.

Viele kennen die Regeln auf Fahrradstraßen nicht

Da die Regelung, dass Radler auf dieser Straße Vorfahrt haben, noch relativ neu ist, wissen viele Autofahrer nicht, was die blauen Schilder mit dem Rad bedeuten – und fahren zu schnell. Dieses Argument hatten Anwohner der fünf Fahrradstraßen Dillmann-, Wieland-, Schiller-, Ruländerstraße und Zum Baggersee bereits kurz nach der Installation der Schilder vorgebracht und gefordert, die Schilder zu ändern (wir berichteten).

Laut Fachleuten gibt es bei den Richtlinien zur Beschilderung durchaus Spielraum. Die Entscheidung trifft die jeweilige Kommune. In der Sitzung plädierte Bürgermeister Raphael Bögge noch dafür, alles so zu belassen. Das Landratsamt habe der Stadt die korrekte Umsetzung bescheinigt, so Bögge. Die Räte waren anderer Meinung, die Praxis solle rechtskonform aber vereinfacht sein. „Wir müssen nicht immer 150 Prozent geben“, sagte Helmut Meisel (Grüne). Georg Schneider (SPD) erinnerte daran, dass Zuständigkeit und Entscheidung im Ermessen der Stadt liegen. „Nicht alles, was rechtlich einwandfrei ist, muss auch verständlich sein.“

Die Freien Wähler waren dagegen, die Schilder abzumontieren. Man solle eher die Autofahrer über die neuen Regeln aufklären, so Fraktionsvorsitzender Edwin Petruch. Rainer Strobl (CSU) hielt dagegen: Gerade weil Autofahrer nicht wüssten, wie sie sich richtig verhalten, sollte man die 30er-Zone beibehalten. Dann wisse wenigstens jeder, dass er nicht schnell fahren dürfe.

Piktogramme sollen Straßen hervorheben

Dem Wunsch der Anwohner kam der Sendener Stadtrat nach dem Antrag der SPD nach: Die Stadt muss jetzt die zusätzlichen Schilder, die zu Beginn der Fahrradstraße die Zone 30 aufheben und andersrum, wieder abmontieren. Zudem sollen an den Einmündungen in die Radstraßen Piktogramme auf den Asphalt kommen. Sie sollen in Motiv und Größe denen in Ulm ähneln. Bisher wurden diese Beschlüsse von der Verwaltung nicht umgesetzt.

In der Sitzung lehnten die Räte zudem ab, Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen zu werden. Man habe zu wenig personelle Ressourcen, um die Forderungen, die mit einer Mitgliedschaft einhergehen, umsetzen zu können, so der Tenor. Meisel: „Man muss nicht irgendwo Mitglied sein, um fahrradfreundlicher zu werden.“

