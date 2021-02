vor 33 Min.

Ana aus Nersingen verbessert sich bei GNTM - trotz verlorenem Duell

Plus Nachwuchs-Model Ana aus Nersingen (Kreis Neu-Ulm) wird bei Germany’s Next Topmodel immer besser. Ihr Entscheidungs-Walk ist einfach „wow“.

Von Maximilian Sonntag

Bisher blieb Ana aus Nersingen bei Germany’s Next Topmodel vor allem wegen ihres Ohnmachtsanfalls in Folge Eins im Gedächtnis. Auch in der zweiten Episode lief nicht alles rund. Nun scheint sich die 20-Jährige aber zu etablieren. In GNTM-Folge Drei verliert sie zwar ihr Fotoshooting-Duell, im Entscheidungswalk überzeugt sie aber.

In dieser Folge von Germany’s Next Topmodel drehte sich alles um das Thema Körperbeherrschung. Beim Training mit Alexandra Georgieva, der Ballettdirektorin am Friedrichstadt-Palast Berlin, war Disziplin und Ruhe für die Nachwuchs-Models oberstes Gebot. Die Ballettposen und Halteübungen dienten als Vorbereitung für das Fotoshooting am Folgetag.

GNTM: Ana verliert ihr Fotoshooting-Duell

Das Besondere: Die GNTM-Mädels wurden in Zweierpaare eingeteilt und mussten im Duell gegeneinander antreten. Ana bekam es mit der 19-jährigen Luca zu tun. Die Gewinnerin zog dann direkt in die nächste Runde ein. Die beiden Mädels mussten im Ballerina-Outfit vor der Kamera die „antrainierte“ Körperspannung interpretieren und individuell präsentieren. Ana verlor ihr Duell. „Das war eine enge Kiste, du hast das aber auch toll gemacht Ana“, lobte Modelmama Heidi Klum die Nersingerin.

Modelmama Heidi Klum und Gast-Jurorin Nikeata Thompson bewerteten in Folge Drei die Nachwuchs-Models. Bild: ProSieben/Richard Hübner

Beim anschließenden Catwalk-Training bekamen Ana und ihre Modelkolleginnen Unterstützung von der Tänzerin und Schauspielerin Nikeata Thompson. Zusammen mit Heidi Klum bewertete sie zudem die Perfomance der Duell-Verliererinnen. „Ich werde allen zeigen, was ich draufhabe“, sagte Ana vor ihrem Entscheidungs-Walk, bei dem diesmal nicht nur das Laufen, sondern auch die schauspielerische Leistung der Mädels entscheidend war. Die Nachwuchs-Models mussten auf einem Laufband vor ihren Alpträumen fliehen. Beim Erwachen sollten sie dann ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen, indem sie auf den Punkt ihre Emotion veränderten und selbstbewusst über den Catwalk liefen.

Ana schafft es in die nächste Runde von Germany's Next Topmodel



Ana behielt mit ihrer Kampfansage Recht. Mit einem „Wow“ kommentierte Gast-Jurorin Thompson den Walk des Nersinger Nachwuchs-Models. Und Heidi Klum? Ihr gefiel der Walk von Ana ebenfalls. Natürlich bekommt die BWL-Studentin ihr Foto. Vielmehr bleibt aber Heidi Klums Aussage über die bevorstehende Typveränderung der GNTM-Models hängen: „Für Ana habe ich schon eine gute Idee für das Umstyling“.

Die 19-jährige Hamburgerin Nana musste die Show in der dritten Folge verlassen. In der kommenden Woche wird es dann freizügiger. Die Nachwuchs-Models um Ana aus Nersingen müssen in Folge Vier von Germany's Next Topmodel einen "Nackt-Walk" auf den Laufsteg zaubern.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen