Andächtige Fasnachter in der Klosterkirche

Pfarrer Sebastian Nößner steigt zum Oberelchinger Narrengottesdienst in die „Bütt“.

Von Andreas Brücken

Seit gut einem halben Jahr ist Pfarrer Sebastian Nößner in der Elchinger Pfarrei zu Hause. Eine Tradition, die er von seinem Vorgänger Pater Ulrich übernommen hat, ist der Narrengottesdienst.

In einem winzigen Modellauto, gefolgt durch Abordnungen der Zünfte und vorbei an den voll besetzten Bankreihen, ließ sich Nößner durch die Kirche zum Altar schieben. Die offensichtlich für ihn ungewohnte Situation kommentierte er anschließend trocken humorvoll mit den Worten: „Es kann ganz schön anstrengend sein, wenn man zuerst in ein kleines Auto gefaltet wird und dann einem fast die Ohren weggeblasen werden.“ Gemeint damit waren die Blech Beat Gugga, die in der ehrvollen Klosterkirche die Gottesdienstbesucher mit dem Robbie Williams Hit „Let Me Entertain You“ begrüßten. Doch zum „Entertainer“ der Gemeinde wollte sich Nößner nicht erklären lassen. Dass Frömmigkeit und Spaß aber kein Gegensatz sein muss, stellte er dennoch gleich zu Beginn klar: „Paulus hat ganze Kapitel über die Unvernunft geschrieben.“

Nächstenliebe war Thema beim Narrengottesdienst in Oberelchingen

Die Vorgabe des Jahreskreises über die Nächstenliebe, wie sie in der Bergpredigt steht, war jedoch keine einfache Vorlage für einen närrischen Gottesdienst. Doch Nößner zeigte sich selbstbewusst: „Ein guter Prediger kann über jedes Thema sprechen.“ Darum habe er sich entschlossen, zur Predigt in die Bütt zu steigen, erklärte der Pfarrer und begab sich hinauf in die Kanzel, um von dort aus in gereimten Versen zur Gemeinde zu sprechen: Nach dem Zitat „Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand“, erklärte Nößner, dass der Verzicht auf Gewalt keine Schwäche, sondern Mut bedeute: „Es ist nicht die Gewalt, die die Welt zusammenhält.“ Wie die verschiedenen Körperteile eines Menschen sei auch jedes Mitglied einer närrischen Gemeinde mit Herz und Hirn ein unentbehrlicher Bestandteil: „Es gibt kein Besser oder Schlechter.“

Humorvoll solidarisch mit der Fasnachtsgemeinde zeigte sich Nößner, als er augenzwinkernd ein Motto aus dem Priesterseminar zitierte: „Trinkfest und arbeitsscheu, aber der Kirche treu – halleluja!“

