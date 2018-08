13:41 Uhr

Angeblich bewaffneter Mann löst Polizeieinsatz in Neu-Ulm aus

Mitten in der Neu-Ulmer Innenstadt soll ein junger Mann mit einer Waffe im Hosenbund herumgelaufen sein. Die Polizei konnte ihn trotz eines großen Aufgebots nicht finden.

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr wurden der Polizeiinspektion Neu-Ulm drei junge Männer im Alter von circa 20 Jahren gemeldet, welche zu Fuß in der Kasernstraße in Richtung Petrusplatz unterwegs waren. Einer dieser jungen Männer soll im Hosenbund am Rücken sichtbar eine Pistole getragen haben. Umgehend nach dieser Mitteilung wurde sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm, Weißenhorn und der Operativen Ergänzungsdienste ausgelöst. Die Personen konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Wem fielen die jungen Männer auf? Wer kann Hinweise zu deren Identität geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen genommen. (az)

Mancher Verdacht hat schon aufwendige Polizei-Einsätze ausgelöst:

Playstation löst Großeinsatz der Polizei aus



Themen Folgen