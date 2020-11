17:33 Uhr

Angebliche Handwerker stehlen Frau den Schmuck: Ulmer Polizei warnt vor Betrügern

Zwei Männer geben sich als angebliche Handwerker aus und fordern 6000 Euro für einen angeblich feuchten Kamin. Als die Frau aus Ulm stutzig wird, fehlt schon der Schmuck.

Angebliche Handwerker haben vergangene Woche eine Seniorin aus Ulm um ihren Schmuck gebracht. Jetzt warnt die Polizei vor den Betrügern. Mit einer Beschreibung der mutmaßlichen Täter erhoffen sich die Ermittler auch weitere Hinweise von möglichen Zeugen.

Demnach machten sich die zwei Täter am vergangenen Donnerstag das Regenwetter zunutze. Sie klingelten gegen 15 Uhr bei Bewohnern im Henkersgraben. Einer gab an, dass er von einer benachbarten Baustelle aus gesehen habe, dass die Kaminverwahrung kaputt sei und Dachplatten abstehen würden.

Damit hatte er sich das Vertrauen einer Frau erschlichen und sie ließ ihn ins Haus, um den angeblichen Schaden zu begutachten. Im Dachgeschoss zeigte ihr der Täter den angeblich feuchten Kamin.

Angebliche Handwerker in Ulm: Materialkosten von rund 6000 Euro in bar gefordert

Bezüglich der Kosten müsse aber sein "Chef" gefragt werden, der noch unten stand. Der forderte von der Frau Materialkosten in Höhe von rund 6.000 Euro in bar. So viel hatte sie nicht zu Hause, weshalb er sie aufforderte, das Geld in Begleitung seines Komplizen bei der Bank abzuheben.

Jetzt wurde die Frau stutzig und telefonierte mit ihrer Tochter. Als die Täter das merkten, verließen sie das Haus schnell. Später merkte die Frau, dass ihr Schmuck weg war. Den muss der "Begutachter" während des Gesprächs mit dem "Chef" geklaut haben. Der Kamin war nach kurzer Zeit wieder trocken. Vermutlich hat ihn der Täter in einem unbemerkten Augenblick eingesprüht.

Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei gegen die zwei Männer. Die sollen zwischen 45 und 50 Jahre alt und etwa 1,65 Meter und 1,70 Meter groß sein. Einer hat kurze, grau-braune Haare, trug eine Gipser-Jacke und keinen Mundschutz. Der andere war mit einer weinroten Steppjacke, einer schwarzen Bauchtasche und einem weißen Mundschutz bekleidet. (az)

