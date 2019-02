09:00 Uhr

Angehende Dirigenten erleben die Nagelprobe

Bei der Proben-Hospitation in Holzheim standen zwei Anwärter am Dirigentenpult: Hans-Jürgen Prinz aus Osterberg (hier im Bild)) und Alexander Dollmann.

Plus Im Rahmen ihrer Ausbildung beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund müssen Anwärter für einen Abend eine ihnen fremde Kapelle leiten. So lief das in Holzheim ab.

Von Inge Pflüger

Von nichts kommt nichts. Oder: Harte Arbeit zahlt sich aus. Die Bedeutung dieser Redensart haben zwei junge Musiker diese Woche hautnah zu spüren bekommen: Sie absolvieren derzeit eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Dirigenten (SAD) im Laienmusizieren, ausgeschrieben vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund.

Dabei kamen am Dienstagabend in Holzheim nicht nur die Anwärter ins Schwitzen, sondern auch die mehr als 50 Mitglieder der örtlichen Schützenkapelle, als vor Publikum die erste Proben-Hospitation mit der Kapelle im Holzheimer Schützenheim stattfand. Denn die anspruchsvolle Ausbildung umfasst auch eine praktische, probenpädagogische Ausbildung bei verschiedenen Musikvereinen, für die neben Dozent Thomas Wolf auch ASM-Bundesdirigent Thomas Hartmann aus Pfuhl zuständig ist. Zwischendurch schaltet sich der Bundesdirigent ein Mehrere Fans und weitere interessierte Laienmusiker, etwa aus Gannertshofen, Beuren, Marktoberdorf oder Fischbach, waren mit von der musikalischen Partie, bei der sich ASM-Bundesdirigent Hartmann als äußerst fachkundiger Dozent erwies. Er führte eingangs locker in die Hospitation ein, um dann den beiden Anwärtern Hans-Jürgen Prinz, 38, aus Osterberg und Alexander Dollmann, 19, aus Nördlingen, wertvolle Tipps und Anregungen zur effektiveren Probengestaltung zu geben. Beide standen vor einer ihnen völlig fremden Kapelle. Und sie schafften es, in der vorgegebenen Zeit von jeweils 55 Minuten ein bis dato für sie noch neues Musikstück mit den Musikerinnen und Musikern im Alter zwischen 15 und 70 Jahren in einzustudieren. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. „Klare Aussagen – so will ich es, dass jeder weiß, wie und was er spielen muss“, sagte Dozent Hartmann etwa zu Alexander Dollmann, der die Musikanten mit Trampeln oder Klatschen auf den jeweiligen Rhythmus seines ausgewählten Stückes „The Armed man“ (Der bewaffnete Mann) im Zwölf-Achtel-Takt sozusagen drillte. Und letztlich war Dollmann, für den die Ausbildung als Grundlage für seinen künftigen musikalischen Berufsweg dienen soll, auch sehr zufrieden mit dem Ablauf und vor allem den Tipps von Thomas Hartmann, wie er später erzählte. 110 schweißtreibende Minuten auch für die Musikanten Ins gleiche Horn blies Hans-Jürgen Prinz, der mit Leib und Seele nebenberuflich bereits als Dirigent des Musikvereins Osterberg aktiv ist. Er wählte ein Werk von Markus Götz aus: „Panta Rhei, ein Dorf im Fluss der Zeit“. Nicht einfach war es für Prinz am Dirigentenpult, den fließenden Fluss musikalisch umzusetzen. Grund genug für den ASM-Bundesdirigenten, sich zwischendurch einzuschalten, damit das moderne Stück letztlich fließende und wohlklingende Akzente setzte. 110 schweißtreibende Minuten absolvierten die unermüdlich spielenden Holzheimer Musiker unter den Augen ihres Vorsitzenden Andreas Stadler und den beiden Laien-Dirigenten. Der eigentliche Holzheimer Dirigent Robert Stadler absolviert im Übrigen auch eine SAD-Ausbildung. Großes Lob gab es zum Schluss von Hartmann: „Ihr habt ganz klasse mitgemacht.“ Zu später Stunde beantwortete der Bundesdirigent im persönlichen Gespräch noch diverse Fragen, die den zwei Anwärtern unter den Nägeln brannten. Der ASM hat ungefähr 87.000 Mitglieder Etwa ein Dreivierteljahr dauert die Ausbildung zum sogenannten Dirigenten von Blasorchestern im Laienmusizieren als Voraussetzung für den Erwerb der staatlichen Anerkennung des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Vor- und Hauptkurse, Schulungsseminare, praktische Schulungsseminare und Orchesterarbeit gehören zur Ausbildung. Die Gesamtleitung obliegt dem Referatsleiter Jürgen Strohwasser. Nähere Auskunft erhalten Interessierte per E-Mail unter info@asm-online.de oder per Post: ASM, Hauptstraße 10, 86381 Krumbach-Billenhausen. Noch einige Zahlen: Der Allgäu-Schwäbische Musikbund ASM hat insgesamt ungefähr 87 000 Mitglieder, davon sind 39 000 aktive Musikerinnen und Musiker. 816 Musikvereine sind im ASM. Präsident ist der bayerische Landtagsabgeordnete und Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer. Der Geschäftsführer Joachim Graf kommt aus Biberach bei Roggenburg. Insgesamt hat der ASM 17 Bezirke. Einen Artikel über den Geschäftsführer des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds lesen Sie hier: Er ist der neue Geschäftsführer des Musikbundes Mehr aus Holzheim finden Sie hier: Messergebnisse: Autofahrer sind in Holzheim flott unterwegs und Neben der A7 bei Neuhausen könnte bald Solarstrom produziert werden

