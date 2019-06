vor 51 Min.

Angriff auf Kleintransporter-Fahrer: Kripo sucht Zeugen

Bislang Unbekannte haben am Samstag in Neu-Ulm den Fahrer eines Kleintransporters angegriffen, als dieser an der roten Ampel stand. Jetzt sucht die Kripo Zeugen.

Der 33-jährige Kleintransporter-Fahrer zeigte am Samstagnachmittag bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm an, dass er kurz zuvor, um 16 Uhr, von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Reuttier Straße stadteinwärts unterwegs und musste auf Höhe der Kasernstraße an einer roten Ampel halten.

In diesem Moment fuhr nach Polizeiangaben ein blauer Audi heran, besetzt mit zwei unbekannten Männer. Diese stiegen aus, gingen zur Fahrertür des 33-Jährigen und attackierten diesen einfach. Währenddessen entwendete einer der Täter das iPhone des Geschädigten aus dem Kleintransporter.

An der roten Ampel: Männer greifen Fahrer an und stehlen sein Smartphone

Im Anschluss flüchteten die beiden Angreifer mit dem Audi über die Kasernstraße in unbekannte Richtung. Warum die Unbekannten den 33-Jährigen angriffen, konnte dieser sich laut Polizei nicht erklären.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0, in Verbindung zu setzen. (az)

