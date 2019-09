vor 32 Min.

Angst im Haus der Begegnung

Programm startet, neuer Leiter gesucht

Die Position der Leitung des Ulmer Hauses der Begegnung (HdB) ist derzeit vakant und ausgeschrieben; das Haus wird kommissarisch von Schuldekan Thomas Holm geführt. Das aktuelle, jetzt erschienene Herbst-/Winterprogramm hat noch Michael Hauser erstellt, der das HdB am Grünen Hof acht Jahre lang führte. Er hat jetzt eine halbe Stelle beim Dienst für Mission und Ökumene übernommen und führt in Blaubeuren ein Fair-Café.

Angst, ihr Nutzen und ihre Nachteile: Das ist das Schwerpunktthema des Programms. Über eine Finanzwende zur Nachhaltigkeit spricht am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr Gerhard Schick, früherer Bundestagsabgeordneter der Grünen, heute für die Bürgerbewegung Finanzwende aktiv. Am Mittwoch, 6. November, erzählt der bekannte Survival-Experte und Menschenrechtsaktivist Rüdiger Nehberg im Haus der Begegnung aus seinem Leben und am Dienstag, 3. Dezember, spricht Frank Biess, Autor des Buches „Republik der Angst“. Am Dienstag, 14. Januar, referiert Manfred Spitzer zum Thema „Mentale Stärke“.

Das Programm, das zahlreiche Kurse, Konzerte und auch Ausstellungen beinhaltet, ist online auf hdbulm.de abrufbar. (köd)

