Brandanschlag auf Synagoge: Polizei sucht mit Foto und Video nach Täter

Nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge vor gut zwei Wochen suchen die Ermittler nun mit Fotos und einer Videoaufnahme aus einem Bus nach dem Täter.

Wie Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Ulmer Polizei am Donnerstag mitteilen, soll der mutmaßliche Täter am Tattag - Samstag, 5. Juni - gegen 7.45 Uhr an der Haltestelle "Lehrer Tal" in den in den Bus der Linie 5 eingestiegen sein. An der Haltestelle „Rathaus“ soll die Person wieder ausgestiegen sein. So die derzeitigen Erkenntnisse der Ulmer Kriminalpolizei.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei dem Mann um die Person handeln könnte, die für den Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge verantwortlich ist. Mit dieser Öffentlichkeitsfahndung bitten die Ermittlungsbehörden nun um Unterstützung aus der Bevölkerung - und fragen:

Wer kennt diese Person?

Wer hat die Tat oder diese Person am Tattag (5. Juni) beobachtet oder gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Der gesuchte Mann wird auf circa 1,80 Meter geschätzt. Bei der Tat trug er - wie bereits berichtet - einen dunklen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen und eine weiße FFP2-Schutzmaske. Außerdem ist die gesuchte Person am linken Unterarm tätowiert.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-4999 und jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache.

Wie bereits berichtet, zündete ein Unbekannter eine brennbare Flüssigkeit an der Synagoge in Ulm an. Danach flüchtete er in Richtung Rathaus. An der Synagoge entstand ein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Zur Aufklärung des Tatgeschehens richtete die Ulmer Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe ein. Die Tat löste in Ulm Entsetzen aus.