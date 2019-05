vor 40 Min.

Antje Esser ist neue Zweite Bürgermeisterin

Die Kandidatin von Pro Neu-Ulm setzt sich im Neu-Ulmer Stadtrat gegen Rosl Schäufele (SPD) durch

Von Michael Ruddigkeit

Im Vorfeld der Wahl waren viele Gespräche hinter verschlossenen Türen geführt worden, doch in der Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats hatte niemand mehr Redebedarf: Antje Esser (Pro Neu-Ulm) wurde am Donnerstagnachmittag ohne Diskussion zur neuen Zweiten Bürgermeisterin gewählt. Sie setzte sich gegen Rosl Schäufele von der SPD durch.

Weitere Wahlvorschläge gab es nicht. Auf Esser entfielen 23 Stimmen, auf Schäufele 18. Zwar war die Wahl geheim, doch die CSU-Fraktion hatte sich in den vergangenen Tagen auf Esser festgelegt. Vier Stadträte fehlten in der Sitzung. So stimmten wohl SPD, Grüne, FWG und FDP für Schäufele. Da es keine Wortmeldungen gab, war die Wahl nach knapp 20 Minuten vorbei. Die Kollegen gratulierten, Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) nahm seiner neuen Stellvertreterin den Amtseid ab und Esser sagte: „Ich nehme die Wahl an und bedanke mich.“

Die Abstimmung war notwendig geworden, weil Albert Obert (Pro Neu-Ulm) im März aus gesundheitlichen Gründen als Stadtrat und Zweiter Bürgermeister zurückgetreten war. Daraufhin begannen die Sondierungsgespräche. Nach Auffassung der CSU hatte Pro ein Vorschlagsrecht. Denn die Fraktionen der Christsozialen, Pro Neu-Ulm und SPD hatten nach der Kommunalwahl 2014 eine Vereinbarung getroffen: Pro stellt den Zweiten Bürgermeister, die Sozialdemokraten mit Rosl Schäufele die Dritte Bürgermeisterin und die CSU mit Reinhard Junginger einen weiteren Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Prompt meldete sich nun Antje Esser als Kandidatin. Doch das war der SPD nicht zu vermitteln.

Denn die Rechtsanwältin hatte im November vorigen Jahres der SPD im Streit den Rücken gekehrt und ihr Amt als Kreisrätin niedergelegt. Im Neu-Ulmer Stadtrat wechselte sie zu Pro Neu-Ulm. Für die Mehrheit der Genossen ist und bleibt Esser eine Reizfigur. Für sie kam es deshalb nicht infrage, die Juristin auf den mit 1250 Euro monatlich dotierten Stellvertreterposten zu hieven. Dem Vernehmen nach wollten sie Esser aber auch nicht als Dritte Bürgermeisterin akzeptieren. Das wäre ein Kompromiss gewesen, mit dem die CSU-Fraktion hätte leben können. Rosl Schäufele wäre dann zur Zweiten Bürgermeisterin aufgerückt. Auch die Christsozialen hätten sie gewählt, wie der CSU-Fraktionsvorsitzende Johannes Stingl gegenüber unserer Redaktion sagte – schließlich war das Ziel, den OB-Stellvertreter mit einer möglichst breiten Mehrheit auszustatten. Da sich die SPD aber wegen Esser querstellte und bis kurz vor der Wahl nicht feststand, ob Schäufele überhaupt antritt, war der Zug abgefahren.

Antje Esser sitzt seit 2014 im Neu-Ulmer Stadtrat. Sie war zuvor Stadträtin in Senden und viele Jahre lang Kreisrätin. Zudem war sie SPD-Kreisvorsitzende und Kandidatin bei Bundestags-, Landtags- und Landratswahlen. Das Ehrenamt der Zweiten Bürgermeisterin hat sie nun zehn Monate lang inne, bis zur Kommunalwahl 2020.

