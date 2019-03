vor 39 Min.

Antje Esser will Zweite Bürgermeisterin in Neu-Ulm werden

Antje Esser (Pro Neu-Ulm) will Zweite Bürgermeisterin werden.

Wer wird Nachfolger von Albert Obert (Pro Neu-Ulm) als Zweiter Bürgermeister? Antje Esser hat bereits ihren Hut in den Ring geworfen.

Von Michael Ruddigkeit

Nach dem überraschenden Rücktritt von Albert Obert (Pro Neu-Ulm) als Stadtrat und Zweiter Bürgermeister haben in den Fraktionen die Sondierungen über seine Nachfolge begonnen. Im Stadtrat rückt Tanja Fendt für den pensionierten Realschulrektor nach, der aus gesundheitlichen Gründen seine Ämter niedergelegt hat. Sie wird am heutigen Mittwoch vereidigt. Wer Zweiter Bürgermeister wird, ist dagegen noch offen. Die Wahl findet voraussichtlich am 9. Mai statt. Eine Bewerberin gibt es bereits: Antje Esser (Pro Neu-Ulm).

Gilt die Vereinbarung von CSU, PRO und SPD noch?

„Ich wäre bereit“, bestätigte die Rechtsanwältin auf Anfrage unserer Redaktion. „Ich werfe meinen Hut in den Ring.“ Der Fraktionsvorsitzende Stephan Salzmann habe erklärt, dass die Kandidatur für ihn derzeit nicht infrage komme. Daher fiel die fraktionsinterne Wahl auf Antje Esser, die erst seit Ende November bei Pro Neu-Ulm ist. Wegen parteiinterner Querelen hatte sie der SPD nach knapp 20 Jahren den Rücken gekehrt und außerdem ihr Amt als Kreisrätin niedergelegt. Seit Essers Wechsel hat die Fraktion von Pro Neu-Ulm fünf Sitze im Neu-Ulmer Stadtrat, der SPD-Fraktion gehören zehn Mitglieder an, der CSU 18. Diese drei Fraktion trafen nach der Kommunalwahl 2014 eine Vereinbarung, die zumindest aus Sicht von PRO und CSU nach wie vor Gültigkeit hat: Nämlich dass Pro Neu-Ulm den Zweiten Bürgermeister stellt, die SPD mit Rosl Schäufele die Dritte Bürgermeisterin und die CSU mit Reinhard Junginger einen weiteren Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

„Es besteht ein Vorschlagsrecht von PRO“, sagte CSU-Fraktionschef Johannes Stingl. Jetzt gelte es, sich mit den anderen Fraktionen zusammen zu setzen und nach einer tragfähigen Lösung zu suchen. CSU und PRO verfügen zwar über eine Mehrheit im Stadtrat und könnten deshalb jede Personalie durchdrücken. Das wollen die Christsozialen aber nicht: „Wir wollen sicher stellen, dass es eine breite Mehrheit gibt“, sagte Stingl. Mit der Kandidatin Antje Esser dürfte das schwierig werden. Kaum vorstellbar, dass die SPD da mitspielt. Denkbar ist deshalb auch ein anderes Szenario: Die Sozialdemokraten stellen künftig den Zweiten Bürgermeister, PRO den Dritten. „Das machen wir in aller Ruhe“, sagte Antje Esser über die anstehenden Verhandlungen mit den anderen Fraktionen.

