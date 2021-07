"Pure Zerstörung": Was das THW Neu-Ulm im Hochwasser-Katastrophengebiet erlebt

Plus Seit Montag sind neun Kräfte des THW Neu-Ulm im Hochwasser-Katastrophengebiet im Kreis Ahrweiler im Einsatz. Sie berichten von "schrecklichen Einzelschicksalen".

"Pure Zerstörung", sagt Jan Sauter. Für den Gruppenführer des Technischen Hilfswerks (THW) Neu-Ulm ging es am Sonntag ins Hochwasser-Katastrophengebiet. Seit Montag sind die neun Kameraden dort quasi im Dauereinsatz. "Es sieht übel aus", so der 21-Jährige. Es sei zwar schon sein zweiter Großschadenseinsatz. Doch das jetzt sei eine ganz andere Hausnummer.