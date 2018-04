06:00 Uhr

Anwohner sehen geplantes Neubaugebiet skeptisch

In Oberelchingen ist ein 1,6 Hektar großes Neubaugebiet mit 66 Wohnungen geplant. Welche Bedenken Bürger haben.

Von Andreas Brücken

Die Dimensionen für das geplante Neubaugebiet können für einen Ort wie Oberelchingen durchaus als historisch beschrieben werden: Auf 1,6 Hektar, einer Fläche so groß wie eineinhalb Fußballfelder, sollen insgesamt 66 neue Wohneinheiten gebaut werden. Neben klassischen Einfamilienhäusern mit Satteldach sollen auch mehrstöckige Gebäude auf den Feldern und Äckern zwischen der Ulmer und Thalfinger Straße entstehen. Das stößt vor allem bei den Anwohnern nicht nur auf Begeisterung. Bürgermeister Joachim Eisenkolb hatte deshalb zum Informationsabend in das Konstantin-Vidal-Haus eingeladen. Dauerbrenner in der Diskussion war immer wieder die Größe des zukünftigen Wohngebietes.

Das neue Wohngebiet werde das dörfliche Erscheinungsbild zu sehr beeinflussen, erklärten einige Besucher. Von Vorstadt statt Ortsteil war die Rede. Man werde sich von den gewaltigen Wohnblöcken erschlagen fühlen, erklärten weitere Gäste. Sogar von einem „Getto“, das hier entstehen könnte, sprach einer der Anwesenden. Doch dem widersprach Eisenkolb energisch: „Der Begriff Getto ist absolut unpassend.“ Dass die Bebauung in der Umgebung anders aussehen werde, stellte auch der Bürgermeister nicht infrage. Doch ein Dorf definiere sich nicht nur durch die Bebauung, sondern durch das Vereinsleben und die ansässigen Institutionen. Zu den protestierenden Bürgern sagte Eisenkolb: „Es ist seit 30 Jahren bekannt, dass die Felder an der Thalfinger Straße als Wohngebiet ausgewiesen sind.“

Stadtplaner Thomas Häußler, der für den Vorentwurf verantwortlich ist, sprach von einer „gesunden Durchmischung“ mit jungen Familien, Singles oder Senioren und unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten. Bei der Planung habe man sich am Mittelbereich der zulässigen Bebauung orientiert. Doch räumte Häußler ein, dass sich der Trend in den vergangenen Jahren durch knappen Wohnraum eher zur dichteren Bebauung gewandelt habe.

Mit drastischen Worten beschrieb ein Besucher seine Zukunftsvision der Thalfinger Straße, der mit dem Neubaugebiet ein „Verkehrskollaps“ drohe: „Wir sehen jeden Tag, dass diese Straße überlastet ist.“ Eisenkolb erwiderte, dass der Querschnitt der Straße durchaus in der Lage sei, mehr Verkehr aufnehmen zu können. Dennoch könnte man versuchen, bei Bedarf den Verkehr durch bauliche Maßnahmen zu lenken oder zu bremsen. Auch an der Tragfähigkeit der Thalfinger Straße zweifelten einige Besucher der Veranstaltung und befürchteten, dass ihre Häuser durch die Vibrationen der Baumaßnahmen und Fahrzeuge Schaden nehmen könnten.

Entlastung statt Anspannung soll dagegen die Entwässerung an der Thalfinger Straße bringen. Denn durch das Neubaugebiet wird in Zukunft das Abwasser über zwei Kanäle abfließen. Bisher erwies sich der einzige Abfluss bei Starkregen als zu klein, was immer wieder zu Rückstauungen bis in die Wohnhäuser geführt hatte.

Zum Schluss appellierte der Rathauschef an die Bürger, sich bei Problemen direkt an die Verwaltung zu wenden. „Erst wenn wir von einem Problem wissen, können wir versuchen, es zu lösen.“

Bürgerbeteiligung Die Entwürfe für das Neubaugebiet sind im Rathaus noch bis zum 18. Mai einzusehen. Fragen und Einwendungen können bis dahin von Bürgern schriftlich formuliert werden.

Themen Folgen