14:17 Uhr

Arbeiter stürzt von Lastwagenanhänger

Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf einem Betriebsgelände in Vöhringen ereignet.

Auf einem Firmengelände in Vöhringen hat sich ein 50-Jähriger leicht verletzt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Ein Arbeiter ist von einem Lastwagenanhänger gestürzt und hat sich leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Werner-von-Siemens-Straße in Vöhringen. Der 50-jähriger Arbeiter stand auf der Ladefläche eines Lastwagenanhängers, auf den eine Betonstütze verfrachtet werden sollte.

Der Mann rutschte auf einem Metallteil aus

Wie die Polizei Illertissen mitteilt, rutschte der 50-Jährige während des Verladens auf einem Metallteil aus und stürzte vom Anhänger zu Boden. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Fremdverschulden an dem Unfall kann nach Einschätzung der Polizei ausgeschlossen werden. Die zuständige Berufsgenossenschaft erhält einen Bericht über den Vorfall. (az)

