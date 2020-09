vor 1 Min.

Arbeitsmarkt im August: Rund 50 weitere Betriebe melden Kurzarbeit an

Die Arbeitsagenturen legen August-Zahlen für den Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Ulm vor. Eine Entwicklung macht dem Leiter der Agentur für Arbeit Hoffnung.

Wie erwartet stieg die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm im August nochmals an. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 3,8 Prozent. (3,6 Prozent im Vormonat und 2,2 Prozent im Vorjahr). In einem August war die Quote zuletzt im Jahr 2009 höher und lag im Jahr 2010 auf dem gleichen Wert. Derzeit sind 3919 Menschen ohne Arbeit, das sind 167 mehr als vor einem Monat und 1639 mehr als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth hält fest: „Der Arbeitsmarkt in der Region steht weiter unter Druck.“ Neben den enormen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie seit dem Frühjahr und den konjunkturellen Schwächen einzelner Wirtschaftszweige, die sich schon im Vorjahr abzeichneten, mache sich wie immer in den Sommermonaten auch ein saisonaler Einfluss auf den Arbeitsmarkt bemerkbar. Das liege an der Urlaubszeit, aber auch am Ende schulischer oder betrieblicher Ausbildungen. Junge Menschen könnten nicht immer nahtlos eine Anschlussbeschäftigung aufnehmen. Aktuell sind 555 Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 102 mehr als im Juli und 250 mehr als vor einem Jahr. Agenturchef Paul sieht aber Grund zur Hoffnung: „Leicht zuversichtlich stimmt, dass die Abmeldungen in eine Erwerbstätigkeit von Monat zu Monat steigen. Im August haben sich deswegen 314 Menschen aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften zieht wieder an.“

Arbeitsmarkt: Firmen im Kreis Neu-Ulm und in Ulm setzen weiter auf Kurzarbeit

Die Zahl der Unternehmen, die neu auf Kurzarbeit setzen, hat wieder zugenommen. Von Anfang August bis Mitte vergangener Woche wurden im Landkreis Neu-Ulm 38 Anzeigen für 1604 Personen eingereicht. Im gesamten Monat Juli waren es 24 Anzeigen für 303 Personen. In den ersten Monaten der Corona-Pandemie waren die Zahlen nach Angaben der Agentur aber deutlich höher. „Das konjunkturelle Kurzarbeitergeld sichert die Beschäftigung in nie da gewesenem Ausmaß“, kommentiert Richard Paul. Die Phase der Kurzarbeit könne von den Betrieben aber auch genutzt werden, um Mitarbeiter zu qualifizieren und fit für neue betriebliche Anforderungen zu machen, rät der Agenturleiter.

Gestiegen ist auch eine weitere Zahl: Die Unternehmen melden wieder mehr Arbeitsstellen, im August waren es 279. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Nachfrage nach Arbeitskräften jedoch deutlich geringer aus: Die Anzahl der Stellenmeldungen ist um 51 Prozent zurückgegangen. Aktuell sind bei der Agentur 972 offene Arbeitsstellen gemeldet. Der Bestand liegt knapp unter Vormonatsniveau (minus 2), und mit minus 1095 Stellen deutlich unter dem Wert des Vorjahres.

Ausbildung im Kreis Neu-Ulm: Lage bleibt stabil

Stabil bleibt aus Sicht der Arbeitsagentur der Ausbildungsmarkt. „Die Arbeitgeber sind trotz der Krise weiterhin bereit, auszubilden, um sich auch für die nächsten Jahre die dringend benötigten Fachkräfte zu sichern“, beobachtet Richard Paul. Auch, jetzt, kurz nach dem Ausbildungsstart, bestünden noch gute Chancen, eine Lehrstelle zu finden. Rein rechnerisch ergeben sich aus den bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Daten 1,8 unbesetzte Ausbildungsstellen pro unversorgtem Bewerber.

In der Stadt Ulm waren im August 3559 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur und das Jobcenter auf der Suche nach einer neuen Stelle. Somit stieg die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 237 Personen oder um 7,1 Prozent an, wie die Agentur für Arbeit Ulm angibt. Die Arbeitslosenquote nahm um 0,3 Prozentpunkte zu und lag bei 4,9 Prozent. Unter den neun Stadtkreisen im Land Baden-Württemberg ist Ulm demnach der einzige unter der Fünf-Prozent-Marke. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,6 Prozent.

Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im August liegen bis zum 26. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten in Ulm 13 Betriebe für bis zu 207 Beschäftigte Kurzarbeit an. Seit März dieses Jahres sind es insgesamt 1907 Betriebe, die für maximal 44547 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten. (az)

