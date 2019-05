vor 26 Min.

Arbeitsmarkt in Bewegung

Rückgang an Aufträgen macht sich noch nicht bemerkbar. Azubis haben die Wahl

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm blieb im April unverändert bei 2,1 Prozent – obwohl auf dem Arbeitsmarkt eine hohe Dynamik herrscht: Im April meldeten sich 983 Menschen neu arbeitslos, 987 konnten ihre Arbeitslosigkeit dagegen beenden. Insgesamt waren im Landkreis Neu-Ulm im April 2129 Menschen ohne Job.

„Auch wenn sich derzeit eine leichte Abschwächung der Konjunktur wegen des Rückgangs von Aufträgen und Produktion bemerkbar macht, verzeichnen wir noch keine Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt“, berichtet Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der zuständigen Agentur für Arbeit Donauwörth, und fügt hinzu: „Die Unternehmen halten ihre Mitarbeiter, weil sie wissen, dass Arbeitskräfte in den kommenden Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung immer knapper werden.“ Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei aber weiterhin hoch: Im April gab es 1900 gemeldete freie Arbeitsstellen, die meisten für Fachkräfte.

Auch am regionalen Ausbildungsmarkt tut sich einiges: „Die Aktivitäten laufen unvermindert auf Hochtouren“, betont Möritz. 1017 gemeldeten Ausbildungssuchenden standen insgesamt 1155 offene Azubistellen gegenüber. „Einerseits eine angenehme Wahlsituation für die künftigen Azubis, andererseits aber auch ein deutlicher Hinweis, dass hier für die Betriebe ein Engpass besteht“, so Möritz weiter. Er weist auf die Wichtigkeit einer Berufsausbildung hin: „Fachkräfte werden nicht nur aktuell dringend von den Arbeitgebern gesucht, auch in Zukunft ist ein erfolgreicher Berufsabschluss die beste Versicherung, einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu haben.“

Ebenfalls rosig sah die Situation im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm im April aus: Dort ist die Zahl der Arbeitslosen unter die 7000er Marke gesunken. „Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich weiter sehr aufnahmefähig, das Frühlingshoch hält an“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur Ulm. Insgesamt waren 6980 Frauen und Männer ohne Job, das sind 257 weniger als noch im März und 333 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote ging dementsprechend um 0,1 Prozentpunkte auf 2,3 zurück. „Die Arbeitslosenquote etabliert sich auf niedrigem Niveau und markiert weiter den niedrigsten Wert unter den Agenturbezirken in Baden-Württemberg“, so Auch. Die Zahl der offenen Stellen bewegte sich auch im April auf hohem Niveau, ist aber mit 6232 offenen Arbeitsangeboten etwas zurückgegangen. Gesucht werden hauptsächlich Fachkräfte, Helferstellen machen weniger als 20 Prozent des Bestandes aus.

Im Stadtgebiet Ulm waren im April 2278 ohne Job, das sind 17 Frauen und Männer weniger als noch im März. Die Arbeitslosenquote ging zum Vormonat und zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte zurück und lag im April bei 3,2 Prozent. (az)

