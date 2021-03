vor 1 Min.

Arbeitsunfall in Seißen: Zimmermann stürzt auf Rohbau und verletzt sich schwer

Der Mann übersah wohl einen Durchbruch, stürzte in die Tiefe und landete auf Beton. Er erlitt schwere Verletzungen.

Schwere Verletzungen hat am Montag in einem Blaubeurer Stadtteil ein 42-Jähriger erlitten. Das berichtet die Polizei.

Der Zimmermann war gegen 13.30 Uhr auf einer Baustelle Am Fischer in Seißen. Dort stand der erste Stock eines Rohbaus. Die Decke war wegen der Witterung mit Folie bedeckt. Der Mann betrat die Decke und übersah einen Durchbruch. Er stürzte in die Tiefe und landete auf Beton.

Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Angehörige des Gewerbeaufsichtsamts und Gewerbe- und Umweltermittler waren am Unglücksort. (AZ)

