Archäologische Sensation: Funde belegen, wo einst in Ulm Häuser standen

Plus Bisher waren Historiker überzeugt, dass es bis zum Bau des Heilig-Geist-Spitals keine Gebäude außerhalb der Ulmer Stadtmauern gegeben hatte. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Von Dagmar Hub

Die archäologischen Grabungen auf dem Grundstück der evangelischen Heimstiftung an der Neuen Straße in Ulm sind beendet. Dort soll in den nächsten Monaten ein Ergänzungsbau des Dreifaltigkeitshofes entstehen – mit Pflegeplätzen, betreuten Seniorenwohnungen und einem Kindergarten. Noch bis vor Kurzem ragte eine massive Mauer, etwa 1,20 Meter dick, dominierend aus der tiefen Grube: die freigelegte Nordmauer der „dürftigen Stube“. Dieser spätgotische Gewölbesaal, 1473 auf Fundamenten eines Vorgängerbaus errichtet, war ein beheizbarer Teil des Ulmer Heilig-Geist-Spitals, das ab spätestens 1240 an dieser Stelle einen eigenen ummauerten Stadtraum bildete. Die eigentliche Sensation aber fanden die Archäologen des Teams von ArchäoBW um Grabungsleiterin Elena Reus an einem anderen Ort des Geländes weiter östlich.

Historiker in Ulm waren bislang überzeugt gewesen, dass an dieser Stelle außerhalb der Stadt bis zum Bau des vom Heilig-Geist-Orden betriebenen Heilig-Geist-Spitals in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nichts gestanden hatte. Doch die Grabungen widerlegten dies: Keramikscherben vom Typ der älteren gelben Drehscheibenware wurden gefunden. Sie sind gerade beim Reinigen. Dass diese Keramik jedoch ins 9. Jahrhundert deutet, kann Jonathan Scheschkewitz vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart datieren. Sie gehören damit in eine Zeit, in der Ulm eine Ansiedlung mit einer urkundlich belegten und historisch maßgeblichen Königspfalz war.

Jonathan Scheschkewitz vom Landesamt für Denkmalpflege. Bild: Dagmar Hub

Doch wer lebte an dieser Stelle, deutlich östlich des definierten späteren staufischen Stadtkerns? Auch Reste verkohlten Eichenholzes wurden entdeckt. Die C14-Bestimmung, eine Methode, mit der das Alter von Funden eingeordnet wird, verweist ebenfalls ins neunte Jahrhundert. Zumeist aus Holz und Lehm gebaute Hütten und Höfe lagen zu jener Zeit wohl an den Ufern von Donau und Blau, die frühmittelalterliche Königspfalz selbst dürfte umwehrt gewesen sein.

Die "Dürftige Stube" wurde bei der Bombardierung von Ulm 1944 zerstört

Doch weiterarbeiten, um vielleicht Hinweise auf die Besiedlung zu Zeiten der Merowinger, Karolinger und Ottonen zu finden, ist nicht möglich. Das Grabungsteam muss diese Forschungen wohl Archäologen späterer Zeiten überlassen.

Von festen Mauern und eleganter Architektur zeugt dagegen noch das Mauerwerk der „dürftigen Stube“, die gar nicht dürftig war, sondern ein riesiger Saal innerhalb des Spitals, belegt mit hochmittelalterlichen Bodenplatten eines Vorgängergebäudes, von denen noch ganze erhaltene Stücke bei den Grabungen entdeckt wurden. Auch ein Stück der Bodenplatte konnte freigelegt werden. Es gibt noch Schwarz-Weiß-Bilder aus der Vorkriegszeit, die die Schönheit des in den 1920er-Jahren zum Kammermusiksaal umgebauten Gebäudes zeigen. Es wurde beim Bombardement Ulms im Dezember 1944 schwer beschädigt. Der Ulmer Stadthistoriker Albrecht Rieber hatte nach dem Zweiten Weltkrieg den Erhalt der Ruine der dürftigen Stube und der sie umgebenden „Stadt in der Stadt“ des Spitals empfohlen, doch waren die frühen 50er-Jahre für Wiederaufbau- und Erhaltungsgedanken nicht die richtige Zeit. „Man hat Tabula rasa gemacht“, berichtet Jonathan Scheschkewitz.

Teile des Heilig-Geist-Spitals verschwanden unter der Neuen Straße in Ulm

Unter dem damaligen Bürgermeister Theodor Pfizer und dem Stadtbaurat Max Guther wurden die beschädigten Strukturen des Heilig-Geist-Spitals abgerissen. Teile verschwanden unter der Neuen Straße, für deren Bau Gelände mit Schutt aufgefüllt wurde.

An der Stelle der dürftigen Stube und anderer Gebäude des Spitals entstand 1954 der 2018 abgerissene älteste Flügel des Altenheimes Dreifaltigkeitshof. Ein ganz früher „Bewohner“ des Spitalgeländes aber hat sich in einem der Backsteine jener Nordmauer erhalten: Der Abdruck einer Katzenpfote ist in einem der Backsteine deutlich sichtbar. Die Archäologen haben den Bereich in der Mauer mit Leuchtfarbe markiert.

