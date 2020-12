11:56 Uhr

Asylbewerber wollen Unterkunft in Senden trotz Quarantäne verlassen

Der Sicherheitsdienst der Unterkunft informiert die Polizei, die rückt mit gleich drei Streifen an.

Der Sicherheitsdienst der Asylbewerberunterkunft in der Römerstraße in Senden hat am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr der Polizeistation Senden mitgeteilt, dass die Bewohner die Unterkunft trotz bestehender Quarantäneanordnung des Landratsamtes verlassen wollen. So teilt es die Polizei Senden mit.

Die Polizei muss keine weiteren Maßnahmen treffen

Daraufhin fuhren mehrere Streifenbesatzungen der Dienststellen Senden, Weißenhorn und der Operativen Ergänzungsdienste zur Unterkunft. Vor Ort beruhigten die Beamten laut Polizeibericht die Bewohner und erklärten ihnen, in Quarantäne zu bleiben. Schlussendlich musste die Polizei nicht weiter eingreifen. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Mutmaßlicher Uhren-Betrüger in Senden unterwegs

Mann baut mit gefälschtem Führerschein Unfall in Ulm

Themen folgen