Auch am Petrusplatz in Neu-Ulm wird das Parken teurer

In der Tiefgarage am Petrusplatz in Neu-Ulm wird das Parken ab 1. Juli teurer. Das hat der Finanzausschuss beschlossen.

Plus Die Stadt Neu-Ulm erhöht die Tarife für die Tiefgarage am Petrusplatz. Teurer wird das Parken zudem in der Glacis-Galerie.

Von Michael Ruddigkeit

Nicht nur das Parken auf der Straße wird in Neu-Ulm teurer. Auch in der Tiefgarage am Petrusplatz müssen Autofahrer bald mehr bezahlen. Gleiches gilt für Dauerparker in der Glacis-Galerie. Welche Kosten kommen auf die Bürger zu? Hier ein Überblick.

So viel müssen künftig Dauerparker in der Glacis-Galerie bezahlen

Im Neu-Ulmer Einkaufszentrum hat die Stadt insgesamt 196 Parkplätze angemietet, nachdem das inzwischen abgerissene Parkhaus am Bahnhof geschlossen worden war. Dazu kommen 50 Außenstellplätze an der Glacis-Galerie. Zusätzlich wurden 130 Parkplätze in der Industriestraße geschaffen. Die Plätze im Freien sind rund um die Uhr verfügbar, die in der Glacis-Galerie von Montag bis Freitag von 6 bis 20.30 Uhr. Ab 1. Juli sollen die Plätze für die Dauerparker in der Glacis-Galerie 70 Euro monatlich kosten, vier Euro mehr als bisher. Der Tarif für die Außenstellplätze erhöht sich um neun auf 75 Euro. An der Industriestraße kostet ein Parkplatz künftig monatlich 45 Euro, fünf Euro mehr als bislang.

Das sind die neuen Tarife in der Tiefgarage am Petrusplatz

In der Tiefgarage am Petrusplatz, die nur für Kurzzeitparker gedacht ist, beträgt der Tarif bislang 50 Cent je angefangene 25 Minuten (von 7 bis 19 Uhr). Ab Juli wird die Verweildauer auf 20 Minuten verkürzt. Der Tageshöchstsatz steigt von neun auf zwölf Euro.

Unverändert bleiben der Kulturtarif (zwei Euro von 19 bis 1 Uhr), der Nachttarif (ein Euro von 1 bis 7 Uhr) und der Sonntagstarif (50 Cent von 7 bis 12 Uhr). Die Verwaltung geht davon aus, dass sich so in der Tiefgarage am Petrusplatz bei gleicher Belegung etwa 400 Euro mehr am Tag einnehmen lassen.

Neu-Ulmer SPD-Stadtrat kritisiert die Preiserhöhung

Die Erhöhung hat der Finanzausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Daniel Fürst ( SPD) kritisierte jedoch die Preissteigerung in und an der Glacis-Galerie sowie an der Industriestraße. "Wenn die Stadt es nicht schafft, genügend Parkplätze für Anwohner und Beschäftigte zur Verfügung zu stellen, muss man nicht noch einen obendrauf satteln“, sagte er. Stadtkämmerer Berthold Stier widersprach: Es gebe genügend freie Parkplätze zu mieten. Viele Bürger wollten aber einen kostenlosen Platz vor der Haustür, den sie mit Anwohnerparkausweis nutzen können.

Reinhard Junginger ( CSU) wollte wissen, ob die Parkplätze im Südstadtbogen fertig seien, wenn die anstehende Sanierung der Tiefgarage am Petrusplatz beginne. Dazu sagte Stier: "Ob die Tiefgarage im Südstadtbogen 2023 zur Verfügung steht, wage ich zu bezweifeln.“ Die Stadt werde aber eine Lösung finden, damit es zu keiner Parkplatznot kommt.

Das Thema Parken in Neu-Ulm kommt demnächst in den Stadtrat

"Wir sehen die Tariferhöhung in der Tiefgarage nur als einen Baustein der Parkraumbewirtschaftung“, sagte Walter Zerb (Grüne). Es müsse verhindert werden, dass es zu einer Verlagerung auf Parkplätze im öffentlichen Raum kommt. Wie berichtet, hat die CSU-Fraktion bereits eine umfassende Erneuerung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts beantragt. Das Thema wird vermutlich im Februar im Neu-Ulmer Stadtrat diskutiert. Dann steht auch eine Erhöhung der Parkgebühren auf der Straße an. Diese sollen nach einem Vorschlag der Stadtverwaltung um 14 bis 20 Prozent steigen. Eine Stunde Parken würde dann in Neu-Ulm 1,20 Euro statt wie bisher einen Euro kosten. Über die neue Parkgebührenordnung muss erst noch entschieden werden. Das Budget mit entsprechenden Mehreinnahmen wurde jedoch bereits beschlossen.

