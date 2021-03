vor 50 Min.

Auch das gibt es in Corona-Zeiten: Nersingen beim Haushalt optimistisch

Plus Im Nersinger Gemeinderat ging es um Fragen des Geldes: Der Haushalt steht auf der Tagesordnung. Schulden werden abgebaut und in Barrierefreiheit investiert.

Von Stefan Kümmritz

Der Nersinger Gemeinderat hat in der Gemeindehalle die Beschlussvorlagen allesamt im Eilverfahren und in größter Harmonie verabschiedet. Einstimmig wurde die Haushaltssatzung für dieses Jahr zusammen mit dem Haushaltsplan sowie den Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen, Schulden, Rücklagen), dem Stellenplan, dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm zum Finanzplan 2020 bis 2024 beschlossen, wobei die Haushaltssatzung rückwirkend ab dem 1. Januar dieses Jahres gilt.

Bushaltestellen in Ober- und Unterfahlheim werden umgestaltet

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass dieses Jahr die Bushaltestellen in Ober- und Unterfahlheim barrierefrei umgestaltet werden. Die Haltestellen in Nersingen und Leibi sind dann 2022 an der Reihe. Insbesondere weil der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans samt Anlagen zuvor allen Gemeinderäten zugestellt worden war, gab es keinerlei Diskussionsbedarf.

So viel Geld gibt Nersingen aus

Die Gemeinde sieht der Haushaltsentwicklung in diesem Jahr recht optimistisch entgegen. Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen belaufen sich auf 13.074.000 Euro (Vorjahr 12.960.000), die allgemeinen Umlagen auf 4.830.000 Euro (Vorjahr 5.261.000). Insgesamt verbleiben Nersingen somit 8.244.000 Euro (Vorjahr 7.699.000). An den Vermögenshaushalt sollen 1.635.000 Euro abgeführt werden, das sind etwa 197.000 Euro weniger als 2020. Die Überstellung an die allgemeine Rücklage beträgt dieses Jahr 1.443.000 Euro. Die Gemeinde wird kräftig Schulden abbauen. Zur regulären Tilgung in Höhe von rund 389.000 Euro kommt jetzt eine außerordentliche in Höhe von rund 817.600 hinzu. Der Schuldenstand sinkt damit zum Jahresende von rund 2.680.900 (Ende 2020) auf rund 1.474.200 Euro. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Nersingen: Ökostrom besorgt eine Firma

Ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung votierten die Gemeinderäte auch dafür, dass die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH für die kommunale Strombeschaffung für die Jahre 2023 bis 2025 beauftragt wird, ausschließlich Ökostrom ohne Neuanlagequote zu beziehen. Nersingen kooperiert hier mit anderen Gemeinden. Nersingen musste nun für die Jahre 2023 bis 2025 zwischen Normalstrom, wie zuvor, 100 Prozent Ökostrom ohne Neuanlagequote (laut der Grünen Strom aus älteren Großwasserkraftwerken, wohl ohne größeren Umweltnutzen) und 100 Prozent Ökostrom mit Neuanlagequote wählen. Der Gemeinderat entschied sich erneut für Ökostrom ohne Neuanlagequote, auch weil die Mehrkosten gegenüber dem Normalstrom etwas niedriger sind als die für den Ökostrom mit Neuanlagequote. Aber Ökostrom soll es auf jeden Fall sein.

Für den Posten Gemeindestraße, Wege, Brücken sowie Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, darunter die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen in Ober- und Unterfahlheim, die wohl einer generellen Sanierung bedürfen, stellt die Gemeinde dieses Jahr 425.000 Euro zur Verfügung. 2022 sollen dann weitere Gelder in noch nicht genannter Höhe für die barrierefreie Umgestaltung der Haltestellen in Nersingen und Leibi verwendet werden. Aufgrund der Zustimmung seitens des Gemeinderats, dieses anzugehen und eigene Mittel einzusetzen, kann Nersingen einen Zuschuss von der Regierung von Schwaben erhalten.

Auch interessant:

Themen folgen