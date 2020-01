06:00 Uhr

Auch die Gesellschaft 1950 stand Alt-Nazis offen

Plus Rückständige Künstlergilde, fortschrittliche Gesellschaft 1950: Handschriftliche Aufzeichnungen widerlegen diesen Schwarz-Weiß-Mythos um die Ulmer Gruppe.

Von Dagmar Hub

Um ein Ereignis am 2. Januar 1950 ranken sich in Ulm Legenden: Nachdem sich an einem Herbstabend des Jahres 1949 Mitglieder der Ulmer Künstlergilde bei einer Sitzung in der Gastwirtschaft „Zur Forelle“ im Ulmer Fischerviertel in die Haare geraten waren, hatten vier Mitglieder der Künstlergilde die Versammlung verlassen und in der Kneipe „Blaueck“ beschlossen, einen eigenen Verein zu gründen.

Am 2. Januar 1950, vor genau 70 Jahren also, schlug die Geburtsstunde der im vergangenen Jahr aufgelösten Gesellschaft 1950. Dem Fortschritt verpflichtet der neue Verein, rückständig der andere: Dass dieses Schwarz-Weiß-Bild der Überlieferung nicht ganz der damaligen Situation entspricht, belegen unter anderem aufgetauchte handschriftliche Aufzeichnungen aus den frühen 50er Jahren. Die Gesellschaft 1950 löste sich 2019 auf Nach jenem Streit in der „Forelle“ schlossen sich zwölf Künstler und Publizisten zusammen, um am 2. Januar 1950 die Gesellschaft 1950 zu gründen, wobei sich ein Musiker zwischenzeitlich sogar öffentlich wieder distanziert hatte. Unter den elf Gründungsmitgliedern waren unter anderem der erst kurz zuvor nach Ulm gekommene Theater-Oberspielleiter Peter Wackernagel, der Grafiker Otl Aicher und seine spätere Frau Inge Scholl. Laut einem Mythos sei jener Streit im Herbst 1949 daraus entsprungen, dass in der Künstlergilde sowohl ehemalige NSDAP-Mitglieder als auch Regimekritiker vertreten waren, was – zusammen mit der Haltung gegenüber Juden unter den Künstlern der Gilde – bereits in den 30er Jahren für Streit gesorgt haben dürfte. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nach der in der 2019 erschienenen Chronik der Künstlergilde und nach anderen Erzählungen dürfte es im Streit aber mindestens ebenso um das Ringen eines Umgangs mit abstrakter Kunst und Toleranz und letztlich um persönliche Animositäten gegangen sein. Ulm: Regimegegner und ehemalige NSDAP-Mitglieder gehörten der Gesellschaft 1950 an Aufgetauchte handschriftliche Notizen des Künstlergilde-Gründungsmitglieds und Bildhauers Martin Scheible lassen heute zumindest vermuten, dass die Kluft anfangs nicht so dramatisch war wie der Mythos es heute erzählt. Die Gesellschaft 1950 sei an die Gilde herangetreten „zwecks Fühlungnahme“, notierte Scheible bald nach der Trennung der Gruppierungen. Kurt Fried als Sprecher und Gründungsmitglied der Gesellschaft 1950 bezeichnete die Trennung damals als „nicht tragbar“. Einigkeit bestand allerdings darüber, dass eine Versöhnung „nicht im Fasching möglich“ sei. Der Architekt und Künstler Albert Unseld, damals stellvertretender Gildemeister, engagierte sich für eine Versöhnung – noch 1952 wurde ein gemeinsamer Ausflug beider Gruppierungen vorgeschlagen. Kurt Fried war zugleich Kulturbeauftragter der Stadt Ulm, Gründungsmitglied der Gesellschaft 1950 und Herausgeber der Schwäbischen Donau-Zeitung, in der über Ausstellungen der Künstlergilde Rezensionen erschienen, durch die sich deren Künstler entwertet fühlten, berichtet die Chronik. Dennoch stand noch im November 1954 ein „Burgfrieden mit der Gesellschaft 1950“ ganz oben auf der Agenda einer Versammlung der Künstlergilde im Ratskeller. Die Gesellschaft 1950 wurde in Ulm gegründet Die Gesellschaft 1950 jedoch hatte inzwischen in einem Rundschreiben ihr Ziel klargestellt, dem „lebendigen Neuen dann, wenn es sich durch seine Qualität als daseinsberechtigt erweist, zum Siege zu verhelfen“, und hatte eine Liste von Kandidaten empfohlen für die anstehende Gemeinderatswahl empfohlen, deren Wahl sich für die Durchsetzung ihrer Visionen als förderlich erweisen sollte. Über ihren Einfluss wurde die Gesellschaft 1950 zum Sieger im Streit beider Gruppierungen. Ein kryptischer Satz des Architekten und Gesellschaft 1950-Mitglieds Hans Frieder Eychmüller aus den 70ern jedoch deutet an, was sich heute aus den Mitgliederlisten der Gesellschaft 1950 ablesen lässt: Die Gesellschaft 1950 war auch offen gewesen für Akteure, die im Nationalsozialismus Karriere gemacht hatten. Namhafte Gegner, mit denen es sich zu duellieren gelohnt hätte, gab es nicht mehr, hatte Eychmüller beklagt, weil diese inzwischen selbst Mitglieder der Gesellschaft 1950 geworden waren. Dokumente geben ihm Recht: Neben lokalen frühen NSDAP-Mitgliedern war beispielsweise Lambert von Malsen in der Gesellschaft 1950 tätig. Von Malsen war bis Kriegsende SS-Obersturmbannführer und Leiter der Einwandererzentrale Litzmannstadt und unter anderem Mitglied der NS-Organisation Lebensborn gewesen. Walter Freyberger, der Landesleiter der Reichskammer der bildenden Künste gewesen war, war früh in der Gesellschaft 1950 als Mitglied aufgenommen worden. Wie jene unter den inzwischen sämtlich verstorbenen Gründungsmitgliedern damit umgingen, die Verfolgte des NS-Regimes gewesen waren? Der Künstler Wilhelm Geyer zum Beispiel, dessen Arbeiten in Nationalsozialismus zu „Entarteter Kunst“ erklärt worden war? Sie nahmen es mit ins Grab. Lesen Sie auch: Das Ulmer Münster bekommt neue Pfarrerin

