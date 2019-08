Auch die Glocken müssen mal zum Tüv

Plus Wenn er das Geläut der hiesigen Kirchen begutachtet, muss Gordian Pechmann aus Roggenburg hoch hinaus. Und manchmal trifft er auf das Werk seines Großvaters

Die Treppen sind eng, gerade mal ein Meter breit, die Stufen schmal und durch den geringen Lichteinfall liegt der Aufstieg im Turm der Marienkirche fast im Dunklen. Das ist für Gordian Meinrad Pechmann kein Problem. Er weiß gar nicht genau, wie oft er schon oben in der Glockenstube war. An diesem Nachmittag ist die jährliche Revision, wie er das nennt, fällig, so eine Art Tüv für Glocken und Klöppel. Bepackt mit einer großen Handwerkertasche erklimmt der 63-Jährige die Holzstiegen. „Vorgeschrieben ist die Überprüfung nicht, wird aber von Diözesen empfohlen“, sagt Pechmann. Er führt seinen Roggenburger Turmuhrenbetrieb bereits in sechster Generation.

Die Marienkirche hat zwei Glocken. Zunächst wird geprüft, ob sie fest an den Jochen hängen. Das sind die aus massiver Eiche hergestellten Querbalken, daran ist jede Glocke montiert. Dann wird nach den Klöppeln geschaut, ob sie fest sitzen. Glocke und Klöppel müssen größenmäßig aufeinander abgestimmt sein. In welchem Verhältnis, das bestimmen die Vorgaben des Beratungsausschusses des deutschen Glockenwesens. Stimmt das Verhältnis nicht, nimmt die Glocke möglicherweise Schaden, was wiederum den Klang beeinträchtigt.

Im Krieg wurden viele Glocken eingeschmolzen

Dass es bei Proportionen zu Unstimmigkeiten kommen kann, lag in früheren Jahren oft daran, dass ein Klöppel beschädigt war. Im Krieg mussten viele Gemeinden ihre Glocken abgeben, sie landeten im Schmelzofen für die Rüstungsproduktion. Wurden nach Kriegsende neue eingebaut, griffen die Kirchengemeinden gerne auf Klöppel zurück, die sich irgendwo fanden. „Man musste nach dem Krieg sparen“, erklärt Pechmann.

Wenn Handwerker also eine neue stählerne Zunge einbauten, wie der Klöppel auch oft poetisch genannt wird, dachten sie nicht immer an die richtigen Proportionen. Heutzutage stehen dafür moderne Hilfsmittel zur Verfügung, etwa Computerprogramme, die eine wesentliche Hilfe für die Konstruktion eines Klöppels darstellen. Die Zeichnung geht dann an eine Klöppelschmiede, von denen in Deutschland noch fünf existieren. Sehr behutsam muss das Material ausgesucht werden, weil die Qualität dieser eisernen Zunge wesentlichen Einfluss auf die Klangqualität hat.

Bei den Glocken sollten keine Vögel leben

Bei seiner Inspektion überprüft Pechmann auch das Leder, an dem der Klöppel hängt. Der Streifen darf keine Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen. Um ihm seine Geschmeidigkeit zu erhalten, tränkt Pechmann ihn bei der Revision mit Talg. Zudem untersucht er die elektrischen Anlagen. Es gibt eine Rechts- und eine Linksschaltung, „das ist wichtig, damit das Läuten auf beiden Seiten klanglich gleichmäßig ist“, erklärt der Roggenburger. Er prüft auch, ob der Boden der Glockenstube weiterhin trägt, ob die Schallläden in Ordnung sind und die Schraubverbindungen fest sitzen. Und dann gibt es ja noch ungebetene Bewohner: Im Glockenstuhl sollten sich möglichst keine Vögel einnisten.

Am Ende der Revision steht die sogenannte Sichtkontrolle. Der „Tüv-Mann“ setzt die Glocken in Gang und sollte sich dabei eigentlich einen Gehörschutz über die Ohren stülpen. Nach 50 Jahren in seinem Beruf verzichtet Pechmann allerdings darauf. „Aber laut ist’s schon“, sagt er und lacht. Er beobachtet genau, wie sich die Glocken hin- und herbewegen und wie der Turm auf die Schwingungen reagiert. Lässt sich das nicht mit bloßem Auge feststellen, sind Fachingenieure gefragt. Da kommt dann der Computer zum Einsatz und es wird gemessen. Aber auf diese Hilfsmittel kann Pechmann verzichten, er vertraut auf seine jahrzehntelange Erfahrung.

Schon der Großvater hat die Glocken betreut

Weil er schon so lange im Geschäft ist, kennt er sich aus in den Kirchtürmen der Umgebung. Teilweise betreut sie Pechmanns Unternehmen bereits seit Generationen. So kann es ihm passieren, dass er sich ein Geläut oder eine Uhr anschaut und feststellt: „Hoi, da war schon der Großvater.“ Die Turmuhr an der Michaelskirche stammt ebenfalls aus der Roggenburger Werkstatt.

Seit Kindesbeinen ist Pechmann von Glocken fasziniert. „Ich verbinde Hobby und Beruf.“ Wenn er von früher berichtet, dann klingt das wie eine Erzählung aus dem Heimatbuch. Doch es ist wahr, dass im 19. Jahrhundert Reisende sehr oft ihre Uhren umstellen mussten, denn jeder Ort hatte seine eigene Zeit, die sich nach dem Stand der Sonne richtete, darauf waren die Turmuhren geeicht. Das wurde mit dem modernen Schienenverkehr zunehmend zum Problem. Im Ulmer Bahnhof gab es zwei verschiedene Zeiten, denn die bayerische war der württembergischen um zehn Minuten voraus. „Dass die Uhren in Bayern schon immer anders gingen, ist eigentlich nichts Neues“, sagt Pechmann und lacht. Eine einheitliche Zeit gilt in Deutschland erst seit dem 1. April 1893.

