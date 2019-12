vor 22 Min.

Auch die WÜW nominieren Wolfgang Fendt

Bürgermeisterkandidat der Gruppierung und der Sozialdemokraten

Auf großes Interesse stieß die Nominierungsversammlung für einen Bürgermeisterkandidaten der „WÜW“ (Weißenhorner Überparteiliche Wähler) im Nebenzimmer der Weißenhorner Gaststätte Santa Lucia. In geheimer Wahl wurde der vom WÜW-Vorstand vorgeschlagene amtierende Bürgermeister Wolfgang Fendt von den 22 Wahlberechtigten einstimmig bestätigt – wie schon bei der vorherigen Wahl 2014 als gemeinsamer Kandidat mit dem SPD-Ortsverband.

Stellvertretender Vorsitzender Jürgen Bischof brachte bereits bei der Begrüßung die große Zufriedenheit mit dem bisherigen Bürgermeister Wolfgang Fendt zum Ausdruck: „Ohne Diskussion und einstimmig fiel der Wahlvorschlag auf den amtierenden Bürgermeister, die positive Entwicklung der letzten 14 Jahre zeugt doch von guter Zusammenarbeit und dass die Ziele zum Wohle unserer Stadt erreicht wurden.“

Fendt dankte für das Vertrauen und zeigte sich optimistisch für kommende Aufgaben. Verstärkt werde es um den Klimaschutz, die Rentabilität der Fernwärme, die Beschaffung von Wohnraum aber auch die Renovierung des Stadtmuseums oder die „fahrradfreundliche Stadt“ gehen. „Wir sind eine lebenswerte Stadt, in der sich die Menschen wohlfühlen. Doch das Bild einer wohlhabenden Stadt kann auch etwas täuschen. Man darf nicht übersehen, dass die Tafelläden voll sind und in den Kleiderkammern Andrang herrscht“, so Fendt.

Ehrenvorsitzender und Wahlleiter Werner Weiss ließ die Besucher wissen, „dass viele Bürgermeisterkollegen mit Neid auf die positive Entwicklung unserer Stadt in den letzten Jahren blicken“.

Der Beschlussfassung über den gemeinsamen Wahlvorschlag folgte nach dem Ausblick auf die Kommunalwahl 2020 noch eine Diskussionsrunde über Anregungen und Fragen zu allgemeinen Themen wie Stiftungsklinik, Fernwärme, Bereitstellung von Bauplätzen und Ähnlichem. (rfu)

Themen folgen