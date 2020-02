Auf Giacomettis Spuren: Der Gründer der Theaterei schmiedet neue Theater-Pläne

Plus Wolfgang Schukraft hatte sich schon in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt startet er mit Weggefährten aus der Theaterei Herrlingen ein neues Projekt.

Als Wolfgang Schukraft „seine“ 1985 ins Leben gerufene Theaterei Herrlingen Anfang 2018 in die Hände von Edith Erhardt übergab, war er sich sicher: „Ich gehe unwiderruflich in den Ruhestand.“ Wer den umtriebigen Theatermann Schukraft kennt, hatte gewisse Zweifel, ob dieser Ruhestand ganz und gar unwiderruflich ist. Und diese Zweifler hatten recht. Seit ein paar Wochen proben Schukraft und seine langjährige Kollegin aus Theaterei-Tagen Marion Weidenfeld am ersten Stück für die neue Bühne, die ab sofort jährlich „ein bis zwei“ Stücke im Stadtraum aufführen wird. „Schukrafts Wundertüte“ soll die Bühne ohne festen Standort und ohne festes Ensemble heißen. Das Rezept: „Es kann alles passieren“, sagt Schukraft und lächelt. Weidenfeld ergänzt: „Auch Überraschungen, mit denen man nicht rechnet“.

Wolfgang Schukraft forscht nach Alberto Giacomettis letzter Liebe

Weidenfeld und Schukraft kennen sich sehr lange: Schon in den 80er-Jahren war Weidenfeld auf der Herrlinger Bühne die meistbeschäftigte Darstellerin – für die der Theaterleiter Schukraft immer wieder eigens Stücke schrieb. So ist es auch beim aktuellen Projekt, das sich um den Maler, Bildhauer und Grafiker Alberto Giacometti dreht – genauer gesagt um dessen letzte große Liebe. Ein Stück aus der Feder von Schukraft, Weidenfeld zugedacht. Seit anderthalb Jahren arbeitet der Autor an diesem Text: „Mehr noch als Giacometti hat mich die Person seiner letzten Geliebten interessiert“, so Schukraft. „Carolin Tamargo, geborene Yvonne Margueritte Poireaudeau, war eine spannende Person mit einem spannenden Leben. Es war mir von Anfang an klar, dass Marion das spielen soll. Ich habe sie immer darin gesehen“.

Marion Weidenfeld und Wolfgang Schukraft spüren der Geschichte des Alberto Giacometti und seiner Geliebten Carolin Tamargo nach. Bild: Florian L. Arnold

Tamargo war 20 Jahre alt, als sie Giacometti traf. Da war er 60. Sie war sein Modell und konnte seine umfänglichen und nicht eben stressfreien Modellsitzungen aushalten. Legenden besagen, Giacometti habe manchmal jahrelang an einem Gemälde gearbeitet – um es dann doch zu verwerfen oder ganz und gar umzuarbeiten. „Giacometti hatte eine Verabredung mit seiner Frau, dass er nachts zu den Huren gehen durfte“, fand Schukraft heraus. So traf der weltberühmte Künstler auf Carolin, die Muse und Geliebte werden sollte. „Giacometti fraß einen Narren an ihr. Er mochte ihren freien Geist. Sie war sehr schön, sehr selbstbewusst und fuhr zwischendurch mit Kumpels in die Umgebung, um Villen auszurauben. Aber nicht des Geldes wegen, sondern weil sie ein wildes Mädchen war. Sie scherte sich nicht um Konventionen. Genauso wie er hat sie mit menschlichen Bindungen über längere Zeit nichts anfangen können. Er erwartete von einer Frau, dass sie merkt, wenn es Zeit wird zu gehen“.

Der Gründer der Theaterei Herrlingen tüftelt an einem neuen Großprojekt

Einen derart sperrigen Charakter und seine nicht minder komplexe Partnerin abzubilden, kostete Schukraft viel Recherche und manche Überarbeitung seines Textes. „Aktuell arbeiten wir mit der vierzehnten Fassung“, sagt er und lacht. „Wahnsinn.“ Inspirationen bezog Schukraft aus Besuchen der Paris „Fondation Giacometti“, wo man im nachempfundenen Atelier auch die beiden Stühle sehen kann, auf denen Giacometti und – vermutet – Carolin saßen. „In meiner Erfindung nimmt Caroline diese Stühle mit. Mein Stück setzt dort ein, wo man Giacomettis Atelier wieder einrichten möchte – nur fehlen eben diese zwei Stühle“, erzählt Schukraft. „Sie machen Carolin ausfindig und versuchen, von ihr diese zu bekommen. Caroline, nun Anfang 60, sitzt in der Fondation Giacometti und beginnt zu erzählen von dem Giacometti, den sie kennenlernte, der ihr ein Appartement kaufte, auf dessen Grab sie noch lang nach seinem Tod fuhr“.

Alberto Giacometti und seine Geliebten Carolin Tamargo. Bild: Repro: Florian L. Arnold

Schukraft arbeitete viel mit Originalaussagen des Künstlers, ‚erfunden’ sind nur die Passagen Carolins. Wenn im Mai diesen Jahres die neue Kleinbühne in der Kunsthalle Weishaupt ihre Premiere feiert, kehrt damit einer der verdienten Theatermacher der Region zumindest als Regisseur und Autor zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Man darf gespannt sein auf diese Auseinandersetzung mit dem Erfinder der spindeldürren Gestalten. „Ein großes Nachdenken über Giacometti, aber auch über Beziehungen, Künstlerbeziehungen“ verspricht Schukraft. In der „Spielgemeinschaft“ mit Marion Weidenfeld und Bühnenausstatter Jörg Stroh findet die „Keimzelle der Theaterei“ so zusammen, wie das Herrlinger Theater vor 35 Jahren startete. Immer noch verbindet sie „eine tiefe künstlerische und menschliche Beziehung“, wie Schukraft sagt. Und Weidenfeld ergänzt: „Wir sind immer noch neugierig aufeinander.“

