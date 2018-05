vor 48 Min.

Auf Markus Söder folgt am 9. Mai der Kunstgenuss

Nächsten Mittwoch kommt der bayerische Ministerpräsident nach Weißenhorn. Und am Abend lockt die neunte Kulturnacht mit einem umfangreichen Programm.

Von Jens Noll

Der Fuggerstadt stehen ereignisreiche Tage bevor. Zur bayerischen Landkreisversammlung, die nächste Woche zum ersten Mal im Landkreis Neu-Ulm stattfindet, werden in der Weißenhorner Fuggerhalle Landräte aus dem ganzen Freistaat und einige Spitzenpolitiker erwartet. Für Mittwochvormittag, 9. Mai, hat gar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sein Kommen zugesagt. Und am Abend, wenn die Politiker wieder abgereist sind, reißt der Trubel in Weißenhorn nicht ab. Im Gegenteil: Die Stadtverwaltung rechnet mit Tausenden Besuchern, die auf die diesjährige Kulturnacht kommen.

Es die inzwischen neunte Auflage der beliebten Veranstaltung, die am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt und bis in die Nacht hinein mit Musik, Theater, Zauberei und Kunst ein großes Publikum anlockt. An insgesamt 32 Locations in den Gassen der Altstadt oder nahe der Innenstadt wird ein umfangreiches Programm geboten, dass dank des Engagements vieler Mitwirkender und dank des Verzichts der Akteure auf eine Gage kostenlos ist.

Allein im Rathaus, wo sonst die Amtsgeschäfte erledigt werden und die Stadträte über Bauanträge beraten, können Kunstinteressierte eine Fülle an Programmpunkten erleben – von Gesang verschiedener Gruppen über Gitarrenspiel und Zauberkunst bis zu Bilder-Ausstellungen. Aber auch draußen auf dem Kirchplatz erklingt zur Kulturnacht wieder Musik.

Einer der vielen weiteren Anziehungspunkte ist die historische Schranne, in der von Beginn bis Ende der Veranstaltung, also von 18 Uhr bis Mitternacht, etwas geboten ist. Dort zeigen Formationen der Weißenhorner Musikschule und der Rock- und Popchor Groove 66 ihr Können. Wer es etwas ruhiger mag, kann in der Stadtpfarrkirche oder an anderen Schauplätzen aber auch meditativeren Klängen lauschen.

Zahlreiche Gastronomiebetriebe, Vereine und Geschäfte beteiligen sich wieder an der Kulturnacht, bei der die Verpflegung für hungrige Gäste neben dem kulturellen Teil natürlich nicht zu kurz kommt.

Darüber hinaus haben die Veranstalter unter Federführung von Volker Drastik vom städtischen Kulturbüro auch an den Nachhauseweg nach dem Spektakel mit öffentlichen Verkehrsmitteln gedacht. Der Flyer zu der Veranstaltung empfiehlt den Pfiffibus für diejenigen, die in die umliegenden Ortsteile oder nach Pfaffenhofen und Roggenburg fahren möchten. Ab Weißenhorn Bahnhof fahren die Pfiffibuslinien 1 und 2 nach jeder Zugankunft aus Ulm ohne vorherige Buchung. Der Einstieg an anderen Haltestellen muss allerdings vorab telefonisch gebucht werden. Um 22, 23 und 24 Uhr verkehren die beiden Linien grundsätzlich ohne Buchung.

Programm: Broschüren mit dem ausführlichen Programm liegt im Rathaus aus. Der Flyer lässt sich auch im Internet unter weissenhorn.de herunterladen.

