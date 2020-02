12.02.2020

Auf dem Weg zum „Käpsele“ im Verein

Kompaktseminar der Freiwilligenagentur

Einen Verein zu führen will gelernt sein. Nach der gelungenen Premiere des Seminars zu einer erfolgreichen Vereinsführung im ersten Halbjahr 2019 bietet die Freiwilligenagentur „Hand in Hand“ erneut ein Kompaktseminar zu diesem Thema an. Dabei wird man in sechs Schritten zum „Käpsele im Verein“ und erhält das notwendige Rüstzeug für eine wirksame Vereinsführung.

Das Seminar umfasst insgesamt sechs Bausteine. Los geht es Mitte März. Die letzte Veranstaltung ist für Anfang Juli vorgesehen. Weil die Bausteine aufeinander aufbauen, können sich Interessierte nur für die komplette Fortbildungsreihe anmelden. Außerdem kann aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl pro Verein jeweils nur eine Person zugelassen werden. Die Teilnahme ist kostenlos und schließt mit einem Zertifikat ab. Referent ist Karl Bosch, zertifizierter Coach und Mediator, der 30 Jahre Erfahrung in der Führung von Vereinen und Verbänden mitbringt.

Die Bausteine und Termine im Überblick

„Grundlagen der Vereinsführung - Was kommt auf mich zu?“ am Samstag, 14. März, von 9 bis 16 Uhr.

„Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen leiten“ am Dienstag, 31. März, von 17.30 bis 20 Uhr.

„Datenschutz-Grundverordnung in der Vereinsarbeit“ am Dienstag, 21. April, 17.30 bis 20 Uhr.

„Mitglieder finden und für die Arbeit im Vorstand begeistern“ am Donnerstag, 14. Mai, 17.30 bis 20 Uhr.

Kommunikation, Motivation und Konfliktmanagement am Samstag, 20. Juni, 9 bis 16 Uhr.

Vereinssteuerrecht und Zertifikatsübergabe am Donnerstag, 2. Juli, von 17.30 bis 20 Uhr.

Nähere Informationen zu den Inhalten der einzelnen Bausteine gibt es auf der Website der Freiwilligenagentur „Hand in Hand“ www.freiwilligenagenturNU.de. (az)

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 20. Februar. Die Anmeldung ist verbindlich. Auskünfte und Anmeldungen bei der Freiwilligenagentur „Hand in Hand“ im Landratsamt Neu-Ulm, Kantstraße 8, 89231 Neu-Ulm, Telefon 0731/7040-2675 oder -2676, E-Mail freiwilligenagentur@lra.neu-ulm.de.