01.08.2020

Aufatmen ja, Entwarnung nein

Der Rot-Kreuz-Kreisverband Ulm ist zufrieden, wie der Katastropheneinsatz gelaufen ist

Über viele Wochen hinweg waren pro Tag bis zu 80 Rotkreuz-Helfer des Kreisverbands Ulm im „Corona-Einsatz“. Sie trugen dazu bei, die Zahl der Infektionen mit dem Virus in der Region in Schach zu halten und die Ausbreitung einzudämmen. Bewährt haben sich der Einsatzstab und die klare Gliederung in verschiedene Einsatzbereiche. Diese Zwischenbilanz hat jetzt das Rote Kreuz in Ulm gezogen.

Aufatmen ist möglich, Entwarnung aber nicht: Wegen der derzeit relativ niedrigen Infektionszahlen – von einem Ausbruch in einer freikirchlichen Gemeinde abgesehen – ist der Einsatzstab des DRK-Kreisverbands momentan im Standby-Modus. Aber er ist nicht außer Dienst und daher jederzeit handlungsfähig. Das müsse er bleiben, bis ein Impfstoff vorhanden ist, betont Prof. Dr. Bernd Kühlmuß, DRK-Kreisverbandsarzt und fachlicher Berater des Einsatzstabs. Da die Planungen dafür schon Ende Februar – mit den Bildern aus Bergamo vor Augen – begonnen hatten, konnte der Stab bereits am 16. März gebildet werden.

Die Einsatzleitung war rund um die Uhr erreichbar, die Federführung hatten Kreisbereitschaftsleiterin Steffi Ludwar fürs Ehrenamt und Jürgen Fiderer, hauptamtlicher Abteilungsleiter beim Kreisverband. Die „klare Definition von Zuständigkeiten und die Gliederung in Einsatzabschnitte, die je nach Bedarf angepasst werden konnte, erlaubten vorausschauendes und effektives Handeln“, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbandes. Davon profitierten auch Stadt, Kassenärztliche Vereinigung und der Fachdienst Gesundheit beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises (Gesundheitsamt), die eng mit dem DRK zusammenarbeiteten.

Schon früh hatte das Rote Kreuz Unterstützung angeboten und von Anfang März an mobile Testfahrzeuge samt Personal zur Unterstützung der Ärzte gestellt. Sie waren bis zu zwölf Stunden am Tag in Ulm und im Landkreis unterwegs. Am 21. März nahmen die Drive-ins an der Donauhalle (bis 5. Juni) und in Ehingen (bis 19. Juni) ebenfalls mit Unterstützung vom Roten Kreuz den Betrieb auf. An beiden Stationen wurden in dieser Zeit mehr als 2000 Abstriche genommen.

Insgesamt leisteten rund 130 Ehren- und Hauptamtliche des DRK zusammen 4500 Einsatzstunden an den unterschiedlichen Abschnitten. Dazu gehörten unter anderem der Psychosoziale Notfalldienst (PSNV) sowie Gesundheits-Checks und Aufklärung in Flüchtlingsunterkünften. Einbezogen war auch die vom ASB betreute Test-Station an der Uniklinik.

Aktuell steht der Stab vor der Frage, wie viel Schutzausrüstung er bereithalten soll, falls die befürchtete zweite Welle anrollt. Es sei davon auszugehen, dass die Bevölkerung „coronamüde“ sei und daher die Motivation nachlasse, sich testen zu lassen und die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass Menschen auch bei steigenden Infektionszahlen mit schweren Erkrankungen wie Herzinfarkt zum Arzt und in die Klinik gingen oder sich trauten, im Notfall den Rettungsdienst zu rufen.

In den vergangenen drei Monaten haben sich Konzepte und Struktur des Einsatzstabs im Kreisverband bestens bewährt, urteilt das DRK. Die Krise hat laut Tobias Schwetlik, dem designierten Kreisgeschäftsführer, aber auch gezeigt, „dass wir den Katastrophen-, Zivil- und Bevölkerungsschutz brauchen und die Tendenz aufhören muss, in diesem Bereich zu sparen“. (az)

