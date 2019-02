15:33 Uhr

Aufheimer Musiker sind fleißig

Die Dorfmusikanten organisieren neben ihren Konzerten zahlreiche Veranstaltungen über das Jahr hinweg. Nun standen Neuwahlen und Ehrungen an.

Mit mehreren Festen starten die Dorfmusikanten Aufheim ins neue Jahr. Die zurückliegenden Veranstaltungen, hieß es in der Jahreshauptversammlung, haben sich für den Verein gelohnt.

Einen „überragenden“ Faschingsball und ein trotz Regenschauern gut besuchtes Gartenfest verbuchten die Aufheimer im vergangenen Jahr. Der Fasching wird auch heuer wieder stattfinden: Am Samstag, 2. März, geht es in der Bürgermeister-Jehle-Halle rund. Außerdem plant der Verein am 27. April ein Frühlingsfest, bei dem auch das 15-jährige Bestehen des Vereinsorchesters „Alfred und seine Musikanten“ gefeiert wird. Eine neue Veranstaltung ist darüber hinaus der „Dämmerschoppen“, den die Musiker für den 10. Mai planen.

Jahreskonzert ist musikalischer Höhepunkt

Zu den musikalischen Höhepunkten zählten für die Dorfmusikanten das Jahreskonzert im November und die Aufnahme einer CD, gemeinsam mit weiteren Blaskapellen aus der Umgebung. Für zeitweilige Hektik sorgte 2018 nicht nur der Diebstahl des Sendener Maibaums, an dessen Auslöse auch die Aufheimer Musiker beteiligt waren. Zeitgleich wurde der Aufheimer Maibaum stibitzt – die Musiker waren doppelt gefordert und haben sehr flexibel auf die Anforderungen reagiert, sagte Vorsitzender Benjamin Schor.

Fleißig dabei ist auch der Nachwuchs: So bilden derzeit zehn Kinder und Jugendliche die Anfängergruppe und seit Herbst 2018 besuchen die Allerkleinsten die neue musikalische Früherziehung, die heuer mit einer weiteren Gruppe fortgesetzt wird. Alfreds Musikanten wiederum haben sich eine feste Fangemeinde erspielt, so Leiter Alfred Taubenheim. Auch die Jugendkapelle „Wita“, gemeinsam mit den Musikvereinen Wullenstetten und Illerberg/Thal gebildet, macht durch gelungene Auftritte von sich reden.

Stabile Mitgliederzahl bei den Aufheimern

Die Mitgliederzahl blieb stabil: Derzeit sind es 393 insgesamt, 101 davon sind aktive Musikanten. Und Kassierer Andreas Reindl zog eine positive Jahresbilanz – dank gewinnbringender Feste. In den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder Benjamin Schor als Vereinschef, Stellvertreter bleibt Jens Bransky. Schriftführerin ist Alexandra Schor, Kassierer Andreas Reindl, Jugendleiterinnen Caroline Köhler und Julia Trunk. Beisitzer: Claudia Wischenbarth, Bernhard Ott, Carina Gräfe. Geehrt wurden Franziska Meidl für 15 Jahre im Verein, Jens Bransky und Friedegunde Gräfe für 25 Jahre sowie Roswitha Trunk für 40 Jahre. (ahoi)