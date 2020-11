vor 16 Min.

Aufheimer klagen bei Bürgerversammlung über parkende Autos

Bürger haben sich auf der Bürgerversammlung in Aufheim über so manche Verkehrssituation beschwert. Thema waren auch parkende Autos in der Uffholtzer Straße.

Plus Zu schnelle Fahrer und vollgestellte Straßen: Das Thema Verkehr ist auch für die Bewohner des Sendener Stadtteils Aufheim ein Ärgernis.

Von Angela Häusler

Rund 40 Zuhörer fanden am Donnerstagabend den Weg zur Bürgerversammlung in den Stadtteil Aufheim. In der letzten der insgesamt fünf Bürgerversammlungen ging es ziemlich ruhig zu und die Themen sind nicht neu: Der Straßenverkehr, aber auch die Bürgermeister-Jehle-Halle kamen zur Sprache.

Wieso der Boden der Turnhalle wieder so rutschig sei, wollte nämlich ein Aufheimer wissen. Dieses Problem habe es bereits früher gegeben, zwischenzeitlich schien es aber behoben. In der Halle trainieren neben den Schulkindern die örtlichen Sportvereine. Das Problem könne erneut an falscher Pflege liegen, erklärte Walter Gentner von der Stadtverwaltung. Man sei bereits im Gespräch mit der zuständigen Reinigungsfirma.

Der fehlende Laden in Aufheim sowie mangelnde neue Angebote für die Sendener Senioren kritisierte ein anderer Redner. Angebote für Senioren seien in der Stadt vorhanden, wenn auch etwa der Seniorentreff derzeit pandemiebedingt nur sehr eingeschränkt genutzt werden könne, entgegnete die Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf.

Die Aufheimer hätten gerne einen Dorfladen

Einen geeigneten Standort für eine Art Dorfladen gebe es in Aufheim zwar, so die Rathauschefin. Doch das Haus befinde sich in Privatbesitz und die Eigentümer hätten kein Interesse an einem solchen Projekt. Daher werde nun überlegt, einen „rollenden Supermarkt“ zu schaffen, der in Kooperation mit weiteren Kommunen ohne Laden organisiert werden könnte. Diesbezüglich sei sie derzeit im Gespräch mit der Kreisbäuerin Christiane Ade, um auch regionale Produzenten einzubinden. „Auch andere haben das Problem, vielleicht geht ja was gemeinsam“, sagte Schäfer-Rudolf.

Über parkende Autos und Lastwagen in der Uffholtzer Straße klagte ein weiterer Aufheimer. Durch die zugestellte Straße ergeben sich häufig gefährliche Situationen für Fußgänger, insbesondere Kinder, sagte der Mann. Beim Überqueren der Fahrbahn hätten sie überhaupt keinen Überblick, „das ist einfach gefährlich“.

Bestünden Gefährdungssituationen, könnten die Vorfälle geahndet werden, etwa von der Polizei, sagte die Bürgermeisterin. Da die Stadt eine neue Außendienst-Stelle für solche Verkehrskontrollen schaffe, könne der neue Mitarbeiter bei Verstößen dann auch in Aufheim tätig werden.

Schäfer-Rudolf: Parkverbote verlagern das Problem nur

Für das allgemein erlaubte Parken auf den Fahrbahnen gebe es aber keine umfassende Lösung, weil etwa Parkverbote das Problem nur in andere Straßen verlagern würden, so Schäfer-Rudolf.

Das Dauer-Ärgernis in der Holderstraße, wo sich Anwohner seit Jahren über zu viele und zu schnelle Autos beschweren, will die Stadt nun mithilfe von Bodenschwellen angehen. Diese sollen die Fahrer zur Temporeduktion veranlassen. „Probieren wir mal, ob es funktioniert“, meinte Schäfer Rudolf.

Fehlerhaften Baumschnitt an mehreren Stellen im Ort bemängelten andere Zuhörer, unter anderem am Schlehenweg. Das werde mit der Stadtgärtnerei geklärt, hieß es vonseiten der Verwaltung.

