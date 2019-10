11:00 Uhr

Aufheimer warten auf den neuen Kindergarten

Der Kindergarten in Aufheim soll saniert und erweitert werden – nur wann das passiert, ist nach wie vor offen.

Die Kita im Ort soll saniert und erweitert werden. Die Bürger hätten zudem gerne einen Geldautomaten in Aufheim, sagten sie bei der Bürgerversammlung.

Von Angela Häusler

Die Planungen für den Bau der zusätzlichen Gruppe am Aufheimer Kindergarten stocken weiterhin. Das berichtete Sendens Bürgermeister Raphael Bögge am Dienstagabend in der Bürgerversammlung des Ortsteils.

Der von der katholischen Kirche getragene Kindergarten soll im kommenden Jahr um eine Gruppe erweitert werden und eine Krippe bekommen. Doch derzeit geht nichts voran. Der Grund: Umstrukturierungen in der Diözese, wodurch die Planungen gebremst werden, erklärte Bögge auf die Frage eines Aufheimers. „Der Hemmschuh liegt in Augsburg“, sagte der Rathauschef. Die Stadt Senden habe unterdessen ihre Hausaufgaben gemacht und einen Ausweich-Standort für die Bauzeit aufgetan, auf dem Gelände der Villa Aufheim. Dort sollen übergangsweise Container für die Kinder aufgestellt werden. Die Planungen für die Erweiterung der Aufheimer Kita selbst zu übernehmen, wie es das Bistum der Stadt vorgeschlagen habe, sei der Verwaltung mangels Personal derzeit nicht möglich, so Bögge: Zusätzliche Bauprojekte könne die Stadt im Moment nicht übernehmen.

Der Wunsch: Ein Geldautomat für Aufheim

Keine Chance auf Tempo 30 sah Bögge in der Hausener Straße in Aufheim, das machte er auf die Frage eines Anwohners deutlich. Der hatte das Tempolimit angeregt, da der Verkehr immer mehr zunehme und ausgebremst werden müsse. In ähnlichen Fällen, etwa an der Wullenstetter Römerstraße, verweigere das Staatliche Bauamt ein solches Limit konsequent, sagte Bögge dazu. Die Rechtsaufsicht habe „in aller Deutlichkeit“ klargestellt, dass es darauf keine Chance gebe.

Das Stadtoberhaupt widersprach außerdem wiederkehrenden Gerüchten, dass die alte Aufheimer Schule zum Asylbewerberheim gemacht werden solle. „Es gibt überhaupt keinen Anlass, diesbezügliche Vermutungen in Aufheim oder in Senden zu haben“, sagte er. Nachdem auch dieses Jahr wieder Flugblätter mit solchen Behauptungen in Aufheim verteilt worden seien, habe er zum zweiten Mal Anzeige wegen persönlicher Verleumdung erstattet. Ähnliche Gerüchte waren bereits vor zwei Jahren verbreitet worden.

Zu viele Lastwagen in Aufheim

Eine Absage gab es auch in Sachen Geldautomat. Auf Nachfrage der Verwaltung bei der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen habe jene darauf verwiesen, dass ein Automat in Aufheim unrentabel sei. Daher könne der Wunsch nach einer Möglichkeit zum Geldabheben so nicht erfüllt werden.

Über Lastwagen im Widhumweg beschwerte sich eine weitere Anwohnerin. Es könne so nicht weitergehen, sagte sie, denn die Lkw stellten eine Gefahr für Fußgänger dar, indem sie Autofahrern die Sicht versperren. Darauf angesprochen, reagierten die jeweiligen Fahrer nicht. Die Verwaltung werde die Sache prüfen, so der Bürgermeister.