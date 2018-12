15.12.2018

Aufregend monoton

Duo Me & Marie im Ulmer Roxy

Von Andras Brücken

Schlagzeug spielende Sänger sind selten. Singende Schlagzeugerinnen umso mehr. Wie schön, dass Maria de Val aus den Südtiroler Dolomiten dieses Talent nicht verborgen geblieben ist. Sonst wären ihre glasklare Stimme in Kombination mit schlagkräftigen Beats an den Drums der Öffentlichkeit vorenthalten geblieben.

Gemeinsam mit dem Sänger und Gitarristen Roland Scandella aus Graubünden gründete die Musikerin das Duo Me & Marie. Mit ihrem zweiten Album Double Purpose gastierten die beiden jetzt vor rund 100 Besuchern im Roxy: „Wir freuen uns, wieder in Ulm zu sein“, sagte die Sängerin zur Begrüßung und merkte an, dass beim ersten Auftritt in der Donaustadt noch nicht so viele Besucher gekommen seien. Damals kam das Duo als Vorprogramm für den Berliner Singer-Songwriter Philipp Dittberner.

Musikalisch muten Me & Marie ihren Zuhörern keine komplexen Stilexperimente zu. Stattdessen bieten sie minimalistische Pop- und Rockarrangements, unterstützt von Bass und Keyboard, die sich jedoch eher im Hintergrund halten. Dagegen kontert Scandella den Drums mit ausschweifenden Gitarrensoli. Etwas düster, ein bisschen melancholisch und mit viel Gefühl ist die Handschrift der beiden – schlicht und einfach, doch nie langweilig.

Bisweilen wirken die Stücke so monoton wie ein Glockengeläut am Sonntag – ohne dies als negative Kritik zu werten. Vielmehr zeigt das Duo, dass sich gute Musik nicht unbedingt durch Show und Schnörkel definiert, sondern auch durch die spürbare Freude am Spielen. Die Besucher spüren, dass sich de Val und Scandella gesucht und gefunden haben. So bleibt es zu hoffen, dass Me & Marie nicht länger ein Geheimtipp bleibt.

Bekannt sein dürfte Sängerin Maria einem breiteren Publikum übrigens durch die Band Ganes. Gemeinsam mit ihren Schwestern Elisabeth und Marlene singt sie auf Ladinisch, das von nur noch wenigen Südtirolern gesprochen wird.

