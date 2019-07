16:35 Uhr

Aufregung um vermisste Schwimmerin

Beim 15. Sendener Vier-Seen-Schwimmen kamen nicht alle ins Ziel. Dies sorgte für einen Großeinsatz von Rettungskräften inklusive Rettungshubschrauber.

Von Angela Häusler

Aufregung – dann aber doch rasche Entwarnung gab es beim gestrigen Vier-Seen-Schwimmen der Sendener BRK-Wasserwacht: Weil es zunächst so aussah, als fehle ein Teilnehmer, starten die Wasserretter eine Suchaktion. Doch die vermisste Frau war sicher an Land gekommen.

Die Schwimmerin war offenbar nicht durch die Ziellinie gegangen

Das Problem: Die Schwimmerin war offenbar nicht durch die Ziellinie gegangen und daher am Ende der Strecke auch nicht mitgezählt worden. So schien sie gar nicht angekommen zu sein. „Es stand zu befürchten, dass jemand fehlt“, sagte Wasserwacht-Leiter Alfons Sailer. Die Sendener starteten sofort eine Suchaktion per Boot, und die Rettungsleitstelle löste die Standard-Alarmierung aus, zu der auch Polizei und ein Suchhubschrauber gehören.

Letzterer kreiste eine Weile über den Seen, doch schon bald fand sich zum Glück die fehlende Sportlerin am Waldbaggersee ein - der Einsatz konnte abgeblasen werden. „Es war natürlich erst mal eine Aufregung, aber aus unserer Sicht lief alles koordiniert und ruhig ab“, berichtete Sailer am Nachmittag.

Durch alle vier Sendener Baggerseen

Begonnen hatte das Schwimm-Turnier ganz entspannt: 173 Teilnehmer versammelten sich am Ufer des Waldsees, um die 1,7 Kilometer lange Strecke durch alle vier Sendener Baggerseen zurückzulegen. Zwar waren damit genau 100 Starter weniger dabei als im vergangenen Jahr, doch die Wasserwacht war mit der Zahl zufrieden, sagte Sailer: „Dafür dass wir am Vortrag noch befürchtet haben, wir stünden beim Start im Regen, ist das eine klasse Zahl“. Nach dem Startschuss um 11 Uhr preschten die Schwimmer los, allen voran die Sportschwimmer, die im Wettkampf eine eigene Kategorie bilden. Gemütlicher ging es in der Klasse der „Jedermänner“ für die weniger ehrgeizigen Hobby-Schwimmer zu.

Die Sieger

Am Ende landeten erfahrene Sportschwimmer auf den ersten Plätzen: Rodrigo Nebel vom TV Immenstadt kam als erster Mann ins Ziel, er brauchte für die Strecke 26:30 Minuten. Haarscharf am Sieg vorbei schrammte der Zweitplatzierte Pierre Natter, der nur drei Sekunden langsamer war. Und bloß 7 Sekunden später rauschte die schnellste Frau über die Ziellinie: Stefanie Andreß, die beim SSV Ulm trainiert. Sich bei gemischten Wettbewerben mit den Männern zu messen, gefalle ihr, berichtete sie, denn so gab sie auf den letzten Metern zwar alles, „ich musste aber nicht mehr an ihnen vorbeiziehen“, so die Sportlerin. Die 26-Jährige hat beim Vier-Seen-Schwimmen übrigens Erfahrung, denn sie hat es schon vier Mal als schnellste Frau abgeschlossen.

Auch Sieger-Kollege Nebel hat den Sieg bereits im Vorjahr davongetragen, damals allerdings mit fast einminütigem Vorsprung, „heute bin ich froh, dass es noch gereicht hat.“ Zweitschnellste Frau wurde Sophie Hellwig mit 30:52, auf den dritten Plätzen landeten Angelika Holzapfel (31:02) und Rainer Blood bei den Herren (27:42). Als älteste Teilnehmer wurden Petra Gerhard und Franjo Minihoffer ausgezeichnet. Schnellste Gruppe war der TV Immenstadt mit einem Schnitt von 32:27.