Aufruf: Wer hat Ideen für das Marktjubiläum?

Pfaffenhofen gründet Arbeitsgemeinschaft Kultur und Geschichte

Von Sophia Huber

Vor über 500 Jahren, genauer gesagt im Jahr 1474, hat Kaiser Friedrich der III. der Gemeinde Pfaffenhofen das Marktrecht verliehen. 546 Jahre später, genauer gesagt in der Jugend-, Kultur-, und Sportausschusssitzung am Montag, beschäftigten sich die Markträte wieder intensiv mit diesem Jahr. „Die Verleihung des Marktrechts ist ein markantes Datum in der Geschichte unseres Ortes“, sagte Bürgermeister Sebastian Sparwasser. Ihm sei es wichtig, sich frühzeitig – in diesem Fall fast vier Jahre vorher – Gedanken zu verschiedenen Aktionen anlässlich des 550. Jubiläums zu machen. Sparwasser hofft, dass in vier Jahren wieder gefeiert werden kann.

Verschiedene kulturelle Aktionen und Projekte zur Geschichte des Marktes sollen im Jubiläumsjahr angeboten werden. Doch wer plant das alles? „Die Idee ist, unter der Schirmherrschaft der Gemeinde eine Arbeitsgemeinschaft für Kultur und Geschichte zu gründen“, beschrieb Sparwasser sein Vorhaben, das bei den Markträten gut ankam. Vor allem Bürger aus Pfaffenhofen und den Ortsteilen sollen Teil dieses Arbeitskreises werden. „Es geht vor allem darum, ein Jahresprogramm auf die Beine zu stellen und das Archiv und die Sammlung auf Vordermann zu bringen“, erklärte Sparwasser seinen Plan. Dabei will er auch die Vereine mit einbinden.

Rätin Claudia Walk (FWG) äußerte zunächst Bedenken, inwieweit die Gemeinde wegen der Corona-Situation schon planen könne. „ Corona darf uns nicht alles vermiesen“, sagte Sparwasser. Letztendlich stimmten alle Ausschussmitglieder für die Gründung des Arbeitskreises. „Ich glaube sogar, dass der Zeitpunkt gerade richtig ist“, fand Max Suchant (Wählergemeinschaft Roth/Berg). Viele Bürger würden mehr Zeit zu Hause verbringen und sich in den eigenen vier Wänden beschäftigen, da sei die Arbeit für das Archiv gerade richtig.

Christoph Maisch (Grüne) stimmte zu: „Man hat das im März beim ersten Lockdown gesehen. Vielleicht fällt einem beim Dachbodenräumen ja eine alte Urkunde auf, die für die Sammlung interessant wäre.“ Jeder, der Interesse hat, sich anlässlich des Jubiläums in die Planungen einzubringen, kann sich im Rathaus und beim Bürgermeister melden.

