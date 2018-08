vor 55 Min.

Aufzug am Ulmer Hauptbahnhof außer Betrieb

Technik wird ab nächster Woche erneuert. Verschleiß und Vandalismus machen Austausch notwendig

Hunderte Kunden nutzen jeden Tag die Aufzüge am Bahnhofsteg in Ulm. Ab nächster Woche wird es für diejenigen schwierig, die regelmäßig über die Gleise am Hauptbahnhof müssen. Wie die Stadt Ulm mitteilt, wird ab Montag, 20. August, an beiden Aufzügen des Fußgängerstegs über die Bahngleise die Technik erneuert. Das Erneuern der Steuerungstechnik und der Antriebe dauert laut Stadt maximal zwei Wochen. Ab Montag, 3. September, können die Aufzüge wieder wie gewohnt genutzt werden. Die technische Generalüberholung findet in den Sommerferien statt, weil damit weniger Personen von den Einschränkungen betroffen sind.

Die Lifte am Steg gehören laut Auskunft des Herstellers mit rund 1600 Fahrten täglich zu den am meisten genutzten Aufzügen in Deutschland. Der dadurch bedingte überdurchschnittliche Verschleiß, viele Fälle von Vandalismus und eine inzwischen veraltete Technik, machen den jetzigen Komplettaustausch der Aufzugtechnik notwendig. Zugleich will man dadurch aber auch besser gerüstet sein für die ab 10. September steigende Zahl an Passanten, die aufgrund des Schienenersatzverkehrs während der Elektrifizierung der Südbahn erwartet wird. Die Strecke zwischen Ulm und Friedrichshafen wird ab Herbst erneuert. Für die Elektrifizierung werden rund 4000 Masten errichtet und 250 Kilometer Oberleitung verlegt. Dadurch wird die Streckengeschwindigkeit erhöht. Die neue Antriebstechnik kostet pro Aufzug circa 45000 Euro. (az)

