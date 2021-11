Augsburg/Neu-Ulm

vor 49 Min.

Prozess um Grüne Höfe in Neu-Ulm: Ging bei dem Vertrag alles rechtens zu?

Am Verwaltungsgericht Augsburg hat ein Prozess um Erschließungskosten für das Gebiet Grüne Höfe in Neu-Ulm begonnen.

Plus Der Unternehmer Ulrich Nickel will von der Stadt Neu-Ulm 650.000 Euro für die Erschließung des Areals Grüne Höfe zurück. Wie das Verfahren vor Gericht jetzt weitergeht.

Von Michael Ruddigkeit

Ulrich Nickel hatte große Pläne mit dem Areal Grüne Höfe am Bahntrog in Neu-Ulm. Die sind zwar längst begraben und die Grundstücke am heutigen Südstadtbogen verkauft. Doch das Vorhaben, das der Geschäftsführer der Uniplus Projektentwicklungsgesellschaft aus Dietenheim damals plante, hat nun ein juristisches Nachspiel. Nickel hat die Stadt Neu-Ulm verklagt und will Geld zurück. Ein Vergleich ist gescheitert. Wie geht es nun am Verwaltungsgericht weiter?

