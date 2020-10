vor 11 Min.

Aus Metzger-Hans wird Michelangelo: Das ist neu in der Gastro-Szene in Ulm und Neu-Ulm

Plus In Ulm und Neu-Ulm tut sich was: Ein Italiener zieht über die Donau. Eine Unterelchingerin wagt am Münster eine Neugründung. Und ein Vietnamese hat neu eröffnet.

Von Oliver Helmstädter

Ende des Monats schließt Metzger-Hans in der Marienstraße. Wie die Metzgerei von Franz und Martina Hiller auf Nachfrage mitteilt, konnte der Mietvertrag nicht langfristig verlängert werden. Mit dem Standort sei man eigentlich zufrieden gewesen. Offenbar wollte der Immobilienbesitzer das Haus erst verkaufen, was wegen der Corona-Krise offenbar nicht gelang. Und so zieht die Metzgerei nach Wiblingen um – während der neue Mieter auch schon fest steht.

Es ist der auch in Vöhringen bekannte Gastronom (Restaurant Colosseum) Antonio Malizia der mit seinem Ulmer Lokal in der Herdbruckerstraße (Michelangelo) nach Neu-Ulm wechselt.

Doch auch das markante Ulmer Eckgebäude an der Donau wird der Italiener weiter bespielen: Und zwar mit dem Café M. Das M stehe für Michelangelo. An der Stadtmauer plant Malizia ein klassisches italienisches Eiscafé, das auch Antipasti serviere.

Im Ex-Metzger-Hans in Neu-Ulm werde nach einem Umbau ab Mitte September italienische Küche serviert. Der Gastronom spricht freimütig von einem Risiko. Zwar seien sowohl der neue als auch der alte Standort ziemlich ideal, doch auch ihm habe die Corona-Krise zugesetzt. Geplant habe er die Erweiterung vor der Pandemie. Trotz allem wolle er sie nun durchziehen. Den Sommer habe er im Michelangelo durch die vielen Außensitzplätze an der Stadtmauer recht gut überstanden. Doch was der Winter in Sachen Corona bringt, wisse niemand.

Gülten Karaçizmel hat sich in Ulm selbstständig gemacht.

Cigköfte mit Blick auf das Ulmer Münster

Von Neu-Ulm nach Ulm zog es Gülten Karaçizmeli. Lange Jahre war die Unterelchingerin so etwas wie das Gesicht von Cigköftem auf der Donauinsel. Doch seit Kurzem hat sie ihren eigenen Familienbetrieb: Urfalim Cigköfte in der Schuhhausgasse heißt ihr Imbiss mit Münsterblick. „Ich mache alles selber“, sagt sie. Im Gegensatz zu Cigköftem in Neu-Ulm ist der Laden von Karaçizmeli kein Franchise. Unterstützt wird sie von ihrem Mann Nihat und ihren Töchtern Aylin und Yesim. Cigköfte (türkisch für „rohe Köfte“) sind vegetarische Bällchen aus Weizen, Tomatenmark, gemahlenen Chilischoten mit Gewürzen, die als Wrap serviert werden.

Floa heißt ein neues vietnamesisches Lokal in Ulm.

Ein bisschen Vietnam in Ulm im Restaurant Floa

Vergleichsweise neu ist auch das vietnamesische Restaurant Floa in der Frauenstraße Ulm. Dort wo früher unter dem Namen Singha thailändische Gerichte serviert wurden, setzen jetzt Florian Simmendinger und Hoa Nguyen auf vietnamesische Tapas. Der Name des Restaurants Floa steht nicht nur für die Fusion beider Namen, sondern verdeutlicht auch die Verschmelzung von zwei Küchenwelten – deutlich wird das etwa bei vietnamesischen Tacos, also vietnamesischen Gerichten serviert im Hefeteig.

