Aus Müll entsteht im Bildungszentrum Nützliches

Kinder und Jugendliche am Bildungszentrum in Roggenburg wollen Plastik fasten. Dabei entwickeln sie kreative Ideen. Die beste könnte bald prämiert werden.

Von Angela Häusler

Ein ganzer Berg aus Plastikmüll liegt am Samstagvormittag in einem Werkstattraum im Roggenburger Prälatengarten: gelbe Säcke, Joghurtbecher, Eimer, Folien, Schachteln, Bänder, Einwegflaschen. Müll in allen Farben, Größen und Formen, den so gut wie jeder Haushalt tagtäglich produziert. Dass sich daraus schon in kurzer Zeit mit etwas Kreativität Nützliches oder Dekoratives herstellen lässt, haben die Teilnehmer beim Upcycling-Wettbewerb der katholischen Landjugendbewegung Roggenburg bewiesen. Dieser ist Teil der Plastikfasten-Kampagne, die derzeit in Roggenburg veranstaltet wird.

Eine Gießkanne, gebaut aus einem Kanister und Bechern, eine Vogeltränke aus abgeschnittenen Plastikflaschen oder eine Frisierpuppe mit Haaren aus Plastikband: Die jugendlichen Wettbewerbsteilnehmer beweisen reichlich Fantasie bei der Verwertung und Neukombination weggeworfener Plastikteile. Knapp 40 Teilnehmer treten beim Wiederverwertungs-Wettbewerb einen Vormittag lang gegeneinander an. Die Aufgabe: Aus dem angesammelten Plastikmüll etwas Neues zu erschaffen. In acht Gruppen eingeteilt machen sie sich ans Werk, um ihre Ergebnisse später den anderen zu präsentieren. Und um sich die Chance auf eine Prämierung zu sichern, die zum Abschluss des Plastik-Fastens am 18. März geplant ist.

Biberachzeller Ministranten haben eine Murmelbahn aus Plastikflaschen entwickelt

Zu Beginn erfahren die Teilnehmer in einem Quiz vieles über Nutzen und Gefahren von Kunststoffen. Zum Beispiel, wie lange sie sich im Meer halten. Eine Kunststoffwindel oder eine Flasche etwa kann bis zu 450 Jahre lang im Ozean schwimmen, Fischernetze sogar 600 Jahre. Dagegen nimmt sich die Lebensdauer einer Zigarettenkippe mit ein bis fünf Jahren regelrecht kurz aus. Doch auch diese vergleichsweise kleinen Objekte schwimmen zu Abertausenden in den Weltmeeren und belasten so die Umwelt massiv.

Manche der Jugendlichen haben sich schon zuvor Gedanken gemacht, andere legen ganz spontan los. So oder so können sich die Ergebnisse sehen lassen. Die Murmelbahn zum Beispiel, die eine Ministrantengruppe aus Biberachzell fabriziert. Die Buben haben allerlei Flaschen und Becher aneinandergereiht, um eine Murmel möglichst ungebremst durchrollen zu lassen. Eine spaßige Idee ist auch ein Lampenschirm, der aus Plastikbechern und Luftpolsterfolie zusammengesetzt ist und sich, mitsamt der Lampe, per Klebeband an der Wand anbringen lässt. Sogar ein Mini-Kräutergarten zum Aufhängen entsteht aus einer blumenförmigen Plastikleuchte.

Beim Plastikfasten geht es um Ideen, die mit Müll umgesetzt werden können

Auch aus Neuburg an der Donau ist eine Jugendgruppe gekommen, die unter anderem eine Bewässerungsstation und Futterschalen für Vögel baut. Unter den neu geschaffenen Objekten findet sich auch ein Stuhl aus Eimern und ein Beutel, den eine Teilnehmerin aus in Streifen geschnittenen Gelben Säcken gehäkelt hat. „Man sieht, dass das alles eigentlich gar kein Müll ist, wenn man die richtigen Ideen hat“, fasst Teilnehmerin Luisa aus Biberachzell zusammen. Sämtliche Objekte werden für den Rest der Kampagne im Bildungszentrum ausgestellt und eine Gruppe schließlich zum Sieger gekürt. „Es wird nach Nutzen, Originalität und Schönheit bewertet“, sagt Franziska Nägele, Sprecherin der KLJB Roggenburg, die den Wettbewerb mitorganisiert.

Auch das Bildungszentrum gehört zu den Organisatoren. „Als wir die Kampagne letztes Jahr planten, hätten wir nicht gedacht, dass das Thema Plastik jetzt so große Beachtung finden würde“, erzählt Karin Bertele. Mit einer ganzen Veranstaltungsreihe wollen die Macher der Kampagne auf die Nachteile von Kunststoffen hinweisen. Auf dem Programm stehen noch einige weitere Aktionen. Mit der Plastikvermeidung beginnen lasse sich aber schon im kleinen Rahmen: „Wenn jeder nur ein paar Sachen verändert, ist schon viel bewirkt“, sagt Bertele.