Aus dem LEW-Areal kann ein Neu-Ulmer Schmuckstück werden

Plus Die Stadt Neu-Ulm gibt für den Neubau auf dem LEW-Areal sehr viel Geld aus. Doch an dieser wichtigen Stelle wird sich das lohnen.

Der Heiner-Metzger-Platz hat seinen speziellen Charme, aber das frühere LEW-Gebäude ist leider eine Bruchbude. Es wird Zeit, dass an dieser wichtigen Stelle gegenüber der Glacis-Galerie etwas Neues gebaut wird. Jetzt steht fest, wie das einmal aussehen könnte, wenn es in ein paar Jahren fertig ist. Der mutige Entwurf wird nicht jedem gefallen, doch er wird den Platz auf jeden Fall aufwerten.

Entstehen soll ein Ort der Begegnung in Neu-Ulm

Und mindestens ebenso wichtig wie die Optik ist das, was drin steckt. Darauf können sich die Neu-Ulmer jetzt schon freuen. Denn das neue Gebäude wird ein Ort der Begegnung, der Bildung und der Lebensfreude. Die Stadtbücherei erhält endlich mehr Platz, der Generationentreff bekommt einen Raum, der seiner Bedeutung für die Stadt angemessen ist, dazu kommen gastronomische Angebote, Büros und viele Wohnungen.

Es ist gut, dass die Stadt entschieden hat, den Neubau über eine Tochtergesellschaft komplett in Eigenregie zu übernehmen. Denn so kann sie das Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Flächen selbst steuern und muss keine Rücksicht auf einen Partner nehmen, der maximalen Profit anstrebt. Ja, es stimmt: Die Stadt nimmt auf dem LEW-Areal sehr viel Geld in die Hand, 60 Millionen Euro. Wahrscheinlich werden es am Ende eher mehr. Doch sie bekommt dafür hoffentlich ein Schmuckstück, von dem sehr viele Bürger etwas haben und das die Innenstadt nachhaltig prägen kann. Außerdem setzt sie mit der konsequenten Bepflanzung der Fassade und des Daches ein wichtiges Zeichen. Ein wohltuender Gegensatz zu den Betonwüsten an manch anderen Stellen, etwa den Sedelhöfen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen